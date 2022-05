Mihaela Buzărnescu l-a uitat pe Maro Dulca. A dat o petrecere de pomină de ziua ei de naștere. Foto

Mihaela Buzărnescu a împlinit 34 de ani și a marcat evenimentul printr-o petrecere de neuitat, semn că a trecut peste eșecul sentimental din relația cu Marco Dulca. Zeci de prieteni i-au fost alături.

Mihaela Buzărnescu: ”Cei mai buni sunt mereu lângă tine”

Fostul număr 20 mondial, Mihaela Buzărnescu, a aniversat 34 de primăveri printr-o petrecere fastuoasă, într-un local din capitală.

Nicio jucătoare din România nu a fost alături de ea la momentul aniversar. Sportiva a fost, însă, înconjurată de zeci de prieteni alături de care s-a distrat de minune.

”People come and people go, but the best ones always stay! Mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și mulțumesc @h.i.r.o.b.a.y pentru o petrecere de neuitat!”, a postat Mihaela Buzărnescu pe contul de Instagram, alături de o numeroasă galerie foto.

Miki Buzărnescu nu a avut prea multe motive de bucurie în ultima perioadă. A revenit după o accidentare care a ținut-o departe de teren o perioadă îndelungată, însă este departe de forma sportivă arătată în urmă cu patru ani.

Nici în viața personală nu i-a mers mai bine jucătoarei de tenis. Relația cu mult mai tânărul Marco Dulca s-a încheiat la fel de abrupt cum a început.

, motivându-și gestul prin aceea că ar fi trăit un veritabil coșmar alături de fostul internațional de tineret.

Fotbalistul a fost acuzat de Mihaela Buzărnescu de abuz mintal, insulte și umilințe. În replică, .

Niciunul dintre cei doi nu traversează momente prielnice în domeniul de activitate. Miki Buzărnescu a ajuns pe locul 125 în clasamentul WTA, iar în turneele la care a participat evoluțiile ei au trădat suferințele fizice prin care trece după numeroasele accidentări.

Marco Dulca este titular de drept la Chindia Târgoviște, dar echipa este foarte aproape de barajul de supraviețuire în Casa Pariurilor Liga 1. Va întâlni, însă, echipa clasată pe locul 4 în eșalonul secund, ceea ce înseamnă un avantaj pentru dâmbovițeni.