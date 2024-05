Mihaela Buzărnescu, scoasă din sărite de fanii de la Roland Garros: „Când pierdeam, nu mai aveam cu ce să răbufnesc“

, iar Mihaela Buzărnescu a vorbit despre fanii de la turneul francez. Tenismena aflată cândva pe locul 20 în clasamentul WTA se pregătește pentru .

Mihaela Buzărnescu, presată de fanii francezi

Partida de care își aduce aminte tenismena este cea de la Roland Garros 2018, contra Elinei Svitolina, câștigată de româncă. După victorie, Buzărnescu s-a calificat în optimile de finală, fiind cea mai bună clasare la un turneu de Grand Slam.

„Publicul de la Roland Garros e diferit. Te susține mult, dar, dacă joci împotriva unui francez, se simte o presiune mai mare față de alte turnee de Mare Șlem. Au fost faze în trecut pe care le-am simțit într-un fel, dar m-am abținut, mai ales când pierdeam, nu mai aveam cu ce să răbufnesc.

Când am câștigat cu Svitolina, îmi amintesc că n-am reacționat, pentru că eram foarte fericită de rezultat și am uitat repede. Dar au fost faze care m-au enervat destul de tare în timpul meciului cu Svitolina.

Chiar dacă jucam contra unei străine, nu împotriva unei jucătoare din Franța. Comentează, țipă, nu se abțin, vorbesc, erau și cu băutură unii dintre ei, pe margine, mai ales în lojă, jos. Și auzi orice vorbesc.

M-am gândit doar la jocul meu. Atunci, Svitolina putea să mă întoarcă, mai ales în setul 2. Mă gândeam doar la joc, jucam la foc automat în acea perioadă, aveam și încrederea oferită de meciurile câștigate”, a povestit Buzărnescu, conform .

Australian Open, un mediu prietenos, dar dificil

Mihaela Buzărnescu povestește despre cum se resimte publicul și la turneul Australian Open. Românca spune că alcoolul este o problemă, dar nu atât de mare, întrucât nu se ajunge la situații neplăcute.

„Și în Australia publicul e foarte gălăgios, dar îți dă un vibe bun, e mai prietenos. Chiar dacă și acolo se bea și sunt mulți beți. Sunt mai drăguțe comentariile lor și uneori te binedispun.

Într-un meci cu Wozniacki, mi-au zis: «Hei, Buzi, let’s go, you can win this match!». Erau în favoarea mea. Și «Doctor» îmi ziceau cei din Australia, pentru că am eu doctoratul în sport. Asta înseamnă că erau preocupați, căutau lucruri despre noi”, a spus Mihaela Buzărnescu, conform sursei.