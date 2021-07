Mihaela Buzărnescu șochează înaintea Jocurilor Olimpice: „Mă las de tenis dacă iau medalie!”

Jocurile Olimpice ar putea fi ultima competiție din cariera Mihaelei Buzărnescu (33 de ani, 135 WTA). Acceptată pe ultima sută de metri, după retragerea, din varii motive, a tuturor jucătoarelor mai bine clasate, sportiva noastră nu exclude să agațe racheta în cui dacă se va întoarce de la Tokyo cu o medalie.

„Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Mă las de tenis după aia!”, a dezvăluit, mai în glumă mai în serios, unica reprezentantă a României pe tabloul de simplu.

Chiar dacă nu este cotată ca favorită, simte că arena centrală din capitala Japoniei poate deveni talismanul ei norocos. Nu de alta, dar în precedentul turneu disputat acolo – „un ITF mai mare” – a avut un parcurs aproape perfect. Se întâmpla în iarna lui 2017, când „Miki” a pierdut finala, scor 4-6, 0-6, în fața chinezoaicei Shuai Zhang.

Mihaela Buzărnescu s-ar putea retrage după Jocurile Olimpice

„Sunt atât de mândră şi onorată că reprezint România şi sper să joc bine pentru că în ultima vreme joc mai bine şi mă simt mai bine şi sper să vină nişte meciuri bune. Aş fi plătit eu ca să fiu acolo pentru că îmi doresc enorm acest lucru şi mă bucur că s-a realizat.

Eram deja resemnată şi a venit vestea în urmă cu câteva zile şi nici nu am avut timp să mă bucur că a trebuit să fac foarte multe formalităţi ca să pot pleca. În tenis, ştiţi cum e, nu contează atât de mult clasamentul, contează forma din ziua respectivă.

Nu trebuie să te bazezi pe clasamentul unei jucătoare sau adversare, dar dacă s-au retras câteva jucătoare de top, bineînțeles că este o şansă în plus.

Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Mă las de tenis după! Nu, glumesc! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci ştiu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo”, a declarat .

Despre retragerea celor mai importante jucătoare ale României: „Nu pot să judec pe nimeni”

Deși spera să se recupereze în timp util după accidentarea suferită în primăvară, la Roma, Simona Halep . Tot din rațiuni medicale, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Patricia Țig, au decis în scurt timp să-i urmeze exemplul.

Chestionată pe marginea subiectului, „Miki Buzărnescu” a evitat să comenteze deciziile colegelor din circuit. „Sunt sigură că fiecare are motivul ei pentru care nu participă şi trebuie întelese. Fiecare ştie mai bine, eu nu pot să judec pe nimeni, este alegerea fiecărei jucătoare.

Eu pot să spun doar despre mine că îmi doream foarte mult să merg. Sigur că este ca şi un Grand Slam, mai mult poate, fiind doar la 4 ani, aşa că da, o medalie olimpică e unică”, a fost răspunsul elegant al singurei românce prezente pe tabloul de simplu de la Jocurile Olimpice.

Din delegația noastră mai fac parte Monica Niculescu (33 de ani, locul 58 WTA) și Raluca Olaru (32 de ani, locul 40 dublu) care vor face pereche în proba de dublu a competiției.