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Mihaela Cambei este medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva are un obstacol important pentru viitoarea ediţie, în condiţiile în care trebuie să schimbe categoria, de la 49 la 53 de kg. tocmai pentru a se putea adapta la noua categorie, la care va concura şi peste doi ani, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Mihaela Cambei trece într-o categorie superioară la JO de la Los Angeles: „Trebuie să am încredere şi răbdare”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK , Mihaela Cambei a declarat că în loc să aibă trei medalii sigure la Campionatele Mondiale, a preferat un rezultat mai slab la categoria 53 de kg, pentru care se pregăteşte intens. Medaliata cu argint la Paris 2024 a declarat că următorul pas este medalia de aur, pe care a pus ochii la Los Angeles:

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Mihaela, felicitări pentru premiu. Cum a fost anul 2026 pentru tine?

– Mulțumesc frumos! A fost un an destul de… de provocator pentru mine, un an cu bucurii, cu mai puține bucurii. Ăă, după cum se știe deja, mi s-a schimbat categoria din 49 în 53 de kg. Este o provocare și pentru mine, dar de la zero începem de fiecare dată și am încredere în mine și în proces.

Cum merge procesul ăsta? Asta voiam să te întreb: de la 49 la 53 de kg. O diferență uriașă…

– Da, este o diferență destul de mare, având în vedere că mă bat cu sportive care deja slăbesc de peste 53 de kilograme. Este o provocare, așa cum spuneam. Lucrurile încep destul de lent, dar trebuie să am încredere și răbdare, că altfel nu se poate.

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A renunţat la trei medalii „sigure”: „Am preferat să mă duc la luptă”

La Campionatele Mondiale e un rezultat așteptat sau e unul sub așteptări față de ce ne-ai obișnuit? Tu cum o vezi?

– Pentru mine este un rezultat nici foarte fabulos, dar nici groaznic sau dramatic, așa cum am mai văzut scris pe internet. Este un rezultat pur și simplu normal de unde a trebuit să încep. Cum am spus și în presă, este vorba că decât să fac 49 kg, unde mă întorceam acasă cu trei medalii, ori de aur, ori de argint, am preferat să mă duc la luptă și să încep deja în categoria 53, chiar dacă a fost locul șapte, unde deja pot fi eligibilă pentru Jocurile Olimpice, pentru că sunt în primii opt.

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Cum merg pregătirile pentru Jocurile Olimpice și ce-ți propui pentru Los Angeles?

– Pregătirile sunt puțin mai moi acum, ne axăm foarte mult pe recuperare pentru anul viitor. O să fie an foarte, foarte bun, cred eu, pentru mine și o să fie extraordinar față de ceea ce s-a întâmplat anul ăsta.

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Argint la Paris, te gândești la aur la Jocurile Olimpice la Los Angeles, chiar dacă e mai dificil acuma cu schimbarea de categorie?

– Da, sincer, cu siguranță mă gândesc la aur, având în vedere parcursul meu: în 2018, la Jocurile Olimpice de Tineret, am luat locul trei; la Paris 2024 am luat locul doi, deci, cu siguranță, mă gândesc că va urma locul unu.