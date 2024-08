Mihaela Cambei, așteptată la aeroport de familie și de primarul comunei unde s-a născut! Ce cadou i-a pregătit vicecampioanei olimpice: „O să-mi iau o casă”. Foto și video

Avionul cu ultimii sportivi români de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a aterizat pe aeroportul Henri-Coandă luni după-amiază, cu o întârziere de 20 de minute. Printre sportivii care au reprezentat „tricolorul” în capitala Franței și care au revenit în țară se numără și Mihaela Cambei, .

Mihaela Cambei, așteptată la aeroport de familie și de primarul comunei unde s-a născut! Ce cadou i-a pregătit vicecampioanei olimpice

Medaliată cu argint la haltere, la categoria 49 de kilograme, Mihaela Cambei a fost așteptată cu flori de familie, dar și de , locul unde s-a născut halterofila din România.

În 2020, Mihaela Cambei a primit titlul pentru cetățean de onoare al comunei Dofteana din partea primarului Ioan Bujor. Într-un dialog cu FANATIK, direct de pe aeroport, primarul comunei băcăuane a dezvăluit că îi va oferi un cadou un bani Mihaelei Cambei.

„Sunt primar în comuna Dofteana, județul Bacău. Mihaela merita să aibă parte de o astfel de primire. O să fie emblema comunei Dofteana. Un cadou i-am făcut în 2020, când am făcut-o cetățean de onoare al localitații.

Acum 1 septembrie va fi ziua localității Dofteana și îi vom da un premiu în bani. Din câte am înțeles, Consiliul Județean Bacău va face același lucru”, a declarat Ioan Bujor, pentru FANATIK.

Mihaela Cambei este legitimată la CSM Onești, oraș aflat la aproximativ 35 de kilometri de Dofteana

Mihaela Cambei, discurs surprinzător la revenirea în România: „Trebuie să fii un pic nebun ca să faci un astfel de sport”

Mihaela Cambei a făcut gimnastică, însă nu la nivel de performanță, înainte să cocheteze cu halterele și să devină vicecampioană olimpică. Sportiva în vârstă de doar 21 de ani a fost surprinsă de felul în care a fost primită pe aeroport de familie și de primar.

„La școală am făcut gimnastică, nu am făcut gimnastică de performanță. Am fost la gimnastică pentru că nu știam încă de haltere. Am făcut gimnastică doar la școală, este un sport foarte frumos. Mi-ar fi plăcut să fac și gimnastică, dar iubesc ceea ce fac și cred că se vede în performanțele mele.

Este vorba despre forța mentală, determinare și forța fizică, dar mă ajută foarte mult și publicul. Dorința și nebunia mintală cred că fac diferența, pentru că trebuie să fii un pic nebun ca să faci un astfel de sport. Nu ai cum să reușești dacă ești un om normal. Mi-au zis prietenii că sunt nebună și eu mă consider nebună în ceea ce fac, dar îmi place și îmi place această nebunie.

(n.r. ce faci cu banii?) O să-mi iau o casă oriunde. Este visul oricărui sportiv. O să-mi iau o casă ori la mine în sat, ori pe lângă sat, dar o să încerc să iau ceva cât mai aproape de familie. O să-mi ajut părinții ori de câte ori au nevoie.

Mihaela este o campioană, chiar dacă are argint. Mi-a transmis felicitări, este primarul din comuna Dofteana, unde eu am crescut. Este primarul care are grijă de noi, toți doftenii, să zic așa. Încercăm să facem cunoscută comuna prin sport. Ne-a spus că ne este alături și asta înseamnă mult pentru noi. Nu mă așteptam să vină primarul aici. A fost o surpriză”, a declarat Mihaela Cambei.

Elisabeta Lipă, mesaj la revenirea în România de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024: „Sunt convinsă vă veți reveni mult mai puternici”

Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, a ținut un amplu discurs de mulțumire la revenirea în țară după parcursul delegației României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Fosta mare canotoare este ferm convinsă că Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 vor arăta foarte bine pentru sportivii „tricolori”.

„Felicitări, dragi sportivi. Felicitări, dragi antrenori și tuturor profesioniștilor care au stat în spatele vostru ca să vă ajute în acest ciclu olimpic, să fiți cei mai buni dintre cei mai buni la Jocurile Olimpice.

Nu întotdeauna ne iese, dar de fiecare dată învățăm și primim o lecție. Sunt ferm convinsă că pentru Jocurile Olimpice 2028 veți reveni mult mai puternici și puternice, cu ambiții și dorințe mult mai mari.

Mulțumesc părinților, cluburilor de unde provin acești copii minunați. Mulțumim federațiilor sportive naționale și mulțumim celor care au câștigat. Mult succes celor care nu au găsit drumul către înalta performanță la JO de la Paris 2024, dar eu sunt convinsă că împreună putem să facem ca Los Angeles să fie mult mai bun decât Paris.

Mi-am dorit ca Paris să fie mult mai bun pentru România decât Tokyo și pentru sportul românesc. Iată că a venit finalul Jocurilor Olimpice, când ne putem bucura de locul 23 pe clasamentul pe națiuni”, a declarat Elisabeta Lipă.

România a ocupat locul 46 în clasamentul general pe medalii la JO de la Tokyo 2020

