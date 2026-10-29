Mihaela Cambei, concurs de coşmar la Mondialele de haltere! Românca, departe de podium

ADVERTISEMENT

cu optimism Campionatele Mondiale de la Ningbo. Halterofila de la Dinamo a participat la categoria 53 de kg, categorie olimpică, dar a făcut un concurs de uitat. Vicecampioana olimpică a fost departe de podium şi a încheiat la general pe locul 7.

Mihaela Cambei, locul 7 la Mondialele de haltere! Departe de podium

cu un total de 200 de kilograme, ce a clasat-o pe locul 7 în clasamentul mondial. Concursul a fost foarte ridicat şi chiar dacă ar fi reuşit totalul de 209 kg, reuşit la Europenele de la Batumi, Cambei nu s-ar fi apropiat de podium.

ADVERTISEMENT

Concursul a fost câştigat de chinezoaica Zhang Haiqin, cu un total de 221 de kg, urmată de americanca Miranda Ulrey, cu 220 de kg, iar locul trei de pe podium a fost completat de Kim So Hyon, cu un total de 214 kg.

Singura veste bună: Cambei e aproape de Jocurile Olimpice

Mihaela Cambei a ridicat 91 de kilograme la stilul smuls şi 109 kilograme la stilul aruncat. Nu s-a putut apropia de podium nici la clasamentele specifice, pe probe. La smuls a fost pe locul 6, iar la aruncat pe locul 14.

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial de la Ningbo este prima competiţie din seria celor care punctează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Se califică acolo primele 10 sportive la fiecare categorie, câte una din fiecare ţară. Singurul lucru pozitiv al concursului este că Mihaela Cambei este într-o poziţie bună pentru calificarea la JO 2028.

ADVERTISEMENT