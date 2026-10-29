Sport

Mihaela Cambei, concurs de coşmar la Mondialele de haltere! Românca, departe de podium

Marian Popovici
29.10.2026 | 15:36
Mihaela Cambei concurs de cosmar la Mondialele de haltere Romanca departe de podium
SPECIAL FANATIK
Mihaela Cambei, concurs de coşmar la Mondialele de haltere! Românca, departe de podium. Sursa: hepta.ro
Mihaela Cambei a participat la categoria 53 de kg în cadrul Campionatelor Mondiale de la Ningbo. A fost un concurs de coşmar pentru vicecampioana olimpică.
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Mihaela Cambei aborda cu optimism Campionatele Mondiale de la Ningbo. Halterofila de la Dinamo a participat la categoria 53 de kg, categorie olimpică, dar a făcut un concurs de uitat. Vicecampioana olimpică a fost departe de podium şi a încheiat la general pe locul 7.

Mihaela Cambei, locul 7 la Mondialele de haltere! Departe de podium

Campioana europeană a încheiat cu un total de 200 de kilograme, ce a clasat-o pe locul 7 în clasamentul mondial. Concursul a fost foarte ridicat şi chiar dacă ar fi reuşit totalul de 209 kg, reuşit la Europenele de la Batumi, Cambei nu s-ar fi apropiat de podium.

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Concursul a fost câştigat de chinezoaica Zhang Haiqin, cu un total de 221 de kg, urmată de americanca Miranda Ulrey, cu 220 de kg, iar locul trei de pe podium a fost completat de Kim So Hyon, cu un total de 214 kg.

Singura veste bună: Cambei e aproape de Jocurile Olimpice

Mihaela Cambei a ridicat 91 de kilograme la stilul smuls şi 109 kilograme la stilul aruncat. Nu s-a putut apropia de podium nici la clasamentele specifice, pe probe. La smuls a fost pe locul 6, iar la aruncat pe locul 14.

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Campionatul Mondial de la Ningbo este prima competiţie din seria celor care punctează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Se califică acolo primele 10 sportive la fiecare categorie, câte una din fiecare ţară. Singurul lucru pozitiv al concursului este că Mihaela Cambei este într-o poziţie bună pentru calificarea la JO 2028.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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