Mihaela Cambei, felicitată de Elisabeta Lipă după argintul de la haltere la JO din Paris: „Mulţumim pentru această performanţă extraordinară!”

Mihaela Cambei a obținut argintul la proba de haltere la categoria 49 kilograme.

Performanța sportivei noastre a fost imediat lăudată de către Elisabeta Lipă. Președinta Agenției Naționale pentru Sport a împărtășit reacția sa pe rețelele sociale.

Elisabeta Lipă a felicitat-o pe Mihela Cambei: „Mulţumim pentru această performanţă extraordinară!”

„Medalie de ARGINT pentru Mihaela Cambei!!! Încă o seară magică pentru România, la Jocurile Olimpice de la Paris! Mihaela Cambei a obţinut medalia de argint la haltere în finala categoriei 49 kg.

Sportiva noastră a reuşit o ridicare de 106 kilograme din prima încercare, obţinând la prima încercare un total de 199 kilograme, la stilul aruncat.

Din a doua încercare, Mihaela a reuşit să ţină 110 kilograme, execuţie validată de arbitrii.Cu şase titluri europene câştigate şi două medalii mondiale, Mihaela a reuşit să aducă o nouă medalie României.

Felicitări, Mihaela, mulţumim pentru această performanţă extraordinară! Felicităm antrenorii şi staff-ul tău! Chapeau bas!”, a scris fosta mare sportivă pe Facebook.

Cum a reacționat Mihaela Cambei după o seară istorică: „M-am luptat mult!”

O asemenea performanță a implicat și sacrificii. Sportiva a suferit o ușoară accidentare la mână, dar bucuria de la final a fost mult mai mare decât orice alt sentiment.

“Este concursul vieții mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. Am avut un cârcel foarte mare. Cotul, la fel, mă durea foarte tare, dar am zis: ori la bal, ori la spital. Nu am urmărit tabela. Eu m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac, să îmi ridic toate încercările. Nu știu ce s-a întâmplat.

Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară. Eu sunt mândră de ceea ce am reușit. Este prima medalie olimpică din istorie la haltere pentru fete. Îmi place să arăt bine, nu doar să fac bine. Medalia asta înseamnă absolut totul pentru mine.

M-am luptat mult. Cred că e visul oricărui sportiv. Eu sunt foarte mândră de ce am obținut. Dacă nu ai cap, nu prea poți să reușești. Trebuie să te lupți cu frica. Pentru mine, este un maxim ce am reușit. Nu am reușit să ridic nici la smuls, nici la aruncat atât de mult până acum.

Mi-a fost puțin teamă, dar am încercat să trag cu disperare. Atmosfera m-a ajutat foarte mult. Agitația mă face să fiu și mai puternică decât sunt. Toți românii care au fost în această seară m-au ajutat foarte mult. Această medalie i-o dedic antrenorului meu, Calancea Valeriu, părinților mei, lui Dumnezeu, pentru că a fost alături de mine și întregului staff.

(n.r. Ce urmează pentru tine? Te gândești că poate să vină și aurul?) Da, de ce nu. Doamne ajută, să sperăm. Acum vedem. Avem europenele și mondialele. O să fie greu. Momentul ăsta e așa cum mi l-am imaginat”, a spus sportiva, la zona mixtă.