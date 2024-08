Mihaela Cambei, prima reacție după ce a obținut argintul la Jocurile Olimpice: “Ori la bal, ori la spital”

România a obținut o nouă medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, unde . Ea a fost la doar 1 kg de aur, conducând clasamentul pe întreaga durată a concursului.

Mihaela Cambei, argint pentru România la Jocurile Olimpice

. Românca a ținut piept cu succes celor mai bune halterofile din lume și s-a clasat pe locul al doilea. Chinezoaica Zhihui Hou a câștigat aurul, cu un scor total de 207 kg, cu doar un kilogram mai mult decât Mihaela. Podiumul a fost completat de sportiva thailandeză KHAMBAO Surodchana.

Mihaela Cambei nu a ratat nicio ridicare. La smuls, a terminat pe primul loc, cu 93 de kilograme. La aruncat, însă, chinezoaica a ridicat 117 kg, stabilind un nou record olimpic, în timp ce românca s-a oprit la 112 kilograme.

Mihaela Cambei: “E visul oricărui sportiv. Mi-a fost puțin teamă”

Imediat după finală, Mihaela Cambei a vorbit despre performanța sa din finala de la Paris. Sportiva s-a declarat mai mult decât mulțumită de rezultat și a mărturisit că a suferit o ușoară accidentare la mână, chiar în timpul probei. Ea a declarat:

“Este concursul vieții mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. Am avut un cârcel foarte mare. Cotul, la fel, mă durea foarte tare, dar am zis: ori la bal, ori la spital. Nu am urmărit tabela. Eu m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac, să îmi ridic toate încercările. Nu știu ce s-a întâmplat.

Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară. Eu sunt mândră de ceea ce am reușit. Este prima medalie olimpică din istorie la haltere pentru fete. Îmi place să arăt bine, nu doar să fac bine. Medalia asta înseamnă absolut totul pentru mine.

M-am luptat mult. Cred că e visul oricărui sportiv. Eu sunt foarte mândră de ce am obținut. Dacă nu ai cap, nu prea poți să reușești. Trebuie să te lupți cu frica. Pentru mine, este un maxim ce am reușit. Nu am reușit să ridic nici la smuls, nici la aruncat atât de mult până acum.

Mi-a fost puțin teamă, dar am încercat să trag cu disperare. Atmosfera m-a ajutat foarte mult. Agitația mă face să fiu și mai puternică decât sunt. Toți românii care au fost în această seară m-au ajutat foarte mult. Această medalie i-o dedic antrenorului meu, Calancea Valeriu, părinților mei, lui Dumnezeu, pentru că a fost alături de mine și întregului staff.

(n.r. Ce urmează pentru tine? Te gândești că poate să vină și aurul?) Da, de ce nu. Doamne ajută, să sperăm. Acum vedem. Avem europenele și mondialele. O să fie greu. Momentul ăsta e așa cum mi l-am imaginat”.

România, 8 medalii până în acest moment la Jocurile Olimpice

Până în acest moment, România a obținut opt medalii olimpice. Două la natație, unde David Popovici a fost un adevărat fenomen, și cinci la canotaj, unde sportivii tricolori au dominat competițiile. Mihaela Cambei este cea mai recentă medaliată, urcând pe podiumul olimpic la haltere.

Jocurile Olimpice nu se opresc aici. Urmează încă o săptămână plină de evenimente sportive, iar românii au șanse reale să câștige alte medalii. FANATIK vă va ține la curent cu toate noutățile de la Paris.