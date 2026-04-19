Mihaela Cambei, show la Campionatul European de haltere! Trei medalii, una de aur și record continental la smuls

Mihaela Cambei este una dintre vedetele competiției care se desfășoară la Batumi (Georgia). Sportiva în vârstă de 23 de ani, care la începutul anului trecut a semnat cu CS Dinamo, a luat deja o medalie de aur și a stabilit un record la Campionatul European de haltere.

Mihaela Cambei a mai cucerit două medalii, ambele de argint, în concursul de la categoria 53 de kilograme din cadrul Campionatului European de la Batumi.

Românca a început proba de aruncat cu o încercare valabilă la 110 kilograme. A urmat o nouă reușită la 114 kilograme, dar și o ratare la 117 kilograme și a luat doar argintul. Ea a fost devansată de belgianca Nina Sterckx, care a avut o încercare reușită la 116 kilograme.

În aceste condiții, Mihaela Cambei a avut un total de 209 kilograme care i-a adus medalia de argint. Campioană europeană a ieșit belgianca, care a avut un total de 210 kilograme.

Junioara Diana Șipoș a încheiat concursul pe locul 5, la total, cu 179 de kilograme. Ea a fost pe 4 la smuls, cu 81 de kilograme și pe 10 la aruncat, cu 98 de kilograme.

Medalie de aur și record pentru Mihaela Cambei la Campionatul European de haltere

Aflată la primul concurs în cadrul categoriei 53 de kilograme, noua categorie olimpică, Mihaela Cambei . Românca a intrat în concursul de la smuls la 90 de kilograme și a ridicat haltera fără probleme.

A urmat o ratare neașteptată la 93 de kilograme, dar sportiva din Onești și-a dovedit valoarea la cea de-a treia încercare când a ridicat 95 de kilograme. Cu această performanță și-a asigurat medalia de aur la această probă și a stabilit și un record european.

Cealaltă sportivă din România care concurează la categoria 53 de kilograme, Alexia Diana Șipoș, a încheiat la smuls cu 81 de kilograme. Urmează proba de aruncat, în urma căreia se vor acorda alte medalii, plus cele de la total.

Mihaela Cambei, multiple medalii la Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice

Mihaela Cambei este cel mai cunoscut nume din halterele românești la ora actuală. Anterior, ea a mai obținut 3 medalii de aur la Europene, în 2023, 2024, iar ultima dată a reușit această performanță în 2025 la competiția de la Chișinău.

La Jocurile Olimpice de la Paris, sportiva luat medalia de argint la categoria de 49 de kg, fiind primul podium olimpic pentru țara noastră la haltere feminin. Ea a ridicat 93 de kilograme la smuls și 112 kilograme la aruncat, pentru un total de 205 kilograme.

Ultima mare performanță a venit în octombrie anul trecut, când Cambei ). Frumoasa sportivă a obținut aurul la smuls (94 de kilograme) și argintul la aruncat (114 kilograme) și la total (208 kilograme).