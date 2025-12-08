Cine este Sportivul Anului 2025. Surpriză uriașă la Super Gala Fanatik 2025

ADVERTISEMENT

Mihaela Cambei a luat cu asalt sportul de performanță și a strălucit în anul 2025. Tânăra halterofilă a fost recompensată pentru întreaga sa muncă și a primit premiul de „Sportivul Anului 2025” la Super Gala Fanatik 2025.

Mihaela Cambei, Sportivul Anului 2025 la Super Gala Fanatik

Născută pe 18 noiembrie 2002, în localitatea Dofteana, județul Bacău, România, Mihaela Cambei a îmbrățișat de mică sportul. Încă de la vârsta de 10–12 ani a început halterele și a fost remarcată pentru potențialul său la competițiile școlare.

ADVERTISEMENT

În 2018, la doar 16 ani, tânăra sportivă impresiona la categoria 48 kg. Atunci, ea a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de Tineret (Buenos Aires, Argentina). Parcursul său ulterior a fost fantastic, ajungând să se impună chiar la competițiile de seniori.

Performanțele care au propulsat-o în top

Mihaela Cambei este prima femeie româncă care a câștigat o medalie olimpică la haltere, În toamna acestui an, sportiva legitimată la clubul CS Dinamo a reușit o nouă performanță spectaculoasă.

ADVERTISEMENT

La vârsta de 22 de ani, Este cu adevărat un start fulminant în lunga carieră pe care o așteaptă de acum înainte.

ADVERTISEMENT

Povestea ascensiunii Mihaelei Cambei

Deși la prima vedere ar putea părea „fragilă”, rezultatele sale arată o forță, determinare și maturitate demne de un sportiv de performanță. Progresul său încă de la juniori și tineret, când colecta medalii la competiţiile europene, nu s-a oprit.

Astăzi, Mihaela Cambei reprezintă cu cinste România la competițiile internaționale și demontează orice stereotip potrivit căruia femeile nu au forța, ambiția sau curajul necesar pentru a face performanță.

ADVERTISEMENT

Reacții după trofeul surpriză

Mihaela Cambei a urcat pe scenă la SUPER GALA FANATIK alături de antrenorul ei Valeriu Calancea: „Vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, pentru acest premiu minunat. O să-l pun alături de restul. A fost un an minunat pentru mine, unde am depășit orice limită după Paris 2024. Am reușit să cresc mult mai mult ”, a transmis Mihaela Cambei.

Ce obiective are sportiva pentru 2026

Mihaela Cambei speră să ia medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, care se vor desfășura în perioada 14-30 iulie 2028.

„În acest an mă pregătesc pentru Los Angeles 2028. Sper să reușesc și acolo, sper să nu dezamăgesc, iar pe această cale vreau să îi mulțumesc antrenorului meu, Valeriu Calancea, care m-a ajutat și m-a sprijinit să trec peste orice obstacol și de fiecare dată când m-am blocat și întregii echipei mele, care a fost mereu acolo. Vă mulțumesc”, a fost discursul vicecampioanei olimpice.