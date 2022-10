Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au semnat actele de divorț: ”E adevărat. Este un capitol încheiat”

Mihaela Cernea și tatăl copiilor ei, Costin Craioveanu, au făcut primele declarații, pentru FANATIK, după ce au semnat actele de divorț.

Mihaela Cernea confirmă divorțul de Costin Craioveanu: “E adevărat”

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au fost căsătoriți timp de 18 ani. După o frumoasă relație de dragoste, în urma căreia au rezultat doi copii, Leon, de 16 ani, și Leia, de 13 ani, cei doi au decis să pună punct căsniciei.

acolo unde în luna ianuarie a introdus și un ordin de restricție împotriva soțului său, Costin Craioveanu.

În vârstă de 45 de ani, Mihaela Cernea a confirmat astăzi, 4 octombrie, separarea definitivă de tatăl copiilor ei.

Cântăreața a spus, în exlusivitate, pentru FANATIK, că este adevărat, dar mai multe nu dorește să comenteze.

”E adevărat. Dar nu comentez nimic”, a spus Mihaela Cernea, pentru FANATIK.

Costin Craioveanu, după ce a semnat actele de divorț: ”Este un capitol încheiat”

Pictorul Costin Craioveanu a oferit și el primele informații despre separarea definitivă de mama copiilor lui. Acesta susține că decizia a fost dată acum o săptămână, când cei doi s-au revăzut la tribunal. După câteva luni și mai multe întâlniri în fața magistraților, Costin afirmă că mariajul cu Mihaela Cernea este un capitol încheiat.

”A fost acum o săptămână. Mai durează nu știu cât, o lună până dau ăștia răspunsul. Habar nu am. Nu știu cum dau sentința, mai durează o lună, o lună jumătate. Da (n.r. am semnat), dar nu vreau să mai vorbesc despre asta. Este un capitol încheiat. Asta e”, a spus, în premieră, Costin Craioveanu.

Ce se întâmplă cu copiii Mihaelei Cernea și ai lui Costin Craioveanu

Costin Craioveanu a ținut să puncteze că, indiferent de hotărârile pe care le-au luat el și vedeta, copiii sunt crescuți în aceeași măsură de ambii părinți, iar custodia celor doi va fi comună.

”Custodie comună, ne ocupăm ambii de copii. Stăm unii lângă alții, nu avem nicio… suntem civilizați”, a mai adăugat pictorul.

Violența, motivul separării dintre cei doi sau nu?

De asemenea, .

”Nu a existat nimic, niciun fel de act de violență. A fost dat aiurea. A zis și în presă ea că nu a fost nimeni… că eu niciodată nu am atins-o. Nu vreau să mai vorbesc despre asta. Nu îmi face plăcere”, a zis Costin Craioveanu.

Întrebat dacă se gândește să își mai refacă viața sau dacă mai are sentimente față de mama copiilor lui, pictorul, ușor ezitant, a spus:

”Mergem înainte. Să fim sănătoși. Trebuie să ne creștem copiii. Nu avem cum altfel. Nu! Nu cred (n.r. că își mai reface viața)! Nu pot să mai vorbesc nimic”.

Mihaela Cernea a cerut ordin de restricție

Mihaela Cernea, solista trupei Class, a dezvăluit că divorțează de Costin Craioveanu după 18 ani de căsnicie, în primavara acestui an. Cântăreața a obținut ordin de restricție din partea magistraților, iar Costin Craioveanu nu a avut voie să se apropie la mai puţin de 200 de metri de ea.

Cu toate acestea, Mihaela Cernea a infirmat că ar fi existat cu adevărat acte de violență.

”Nu am fost agresată fizic de Costin. S-a fabulat foarte mult pe marginea subiectului tocmai pentru că eu nu am vrut să discut despre asta și în continuare nu vreau. Mi se pare intim și personal, dar bătăi, nu. Nu suntem genul ăla de oameni.

Nu sunt dezamăgită pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Cred că viața așa este. Are suișuri și coborâșuri. Nimeni nu are viața perfectă pentru că unele sunt bune, altele rele. Important este cum ești tu și cum te simți înăuntru. Eu momentan sunt extrem de ocupată. Am multe de organizat aici la club.

Vreau să încep seria de live-uri cu elevii mei de la școală. Am extrem de multe planuri. În momentul ăsta îmi doresc să fiu liniștită, să fiu veselă, să fiu bine, să fiu lângă prietenii mei, să ne distrăm pentru că e vară. Încerc să fac o vacanță cu familia mea, în Grecia”, a declarat, pentru , la momentul respectiv, Mihaela Cernea.