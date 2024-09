Mihaela Geoană, despre familie, politică și carieră: ”În România, nu a existat un rol bine definit al Primei Doamne”. Ce șanse are Mircea Geoană să devină bunic

Mihaela Geoană a discutat cu FANATIK despre alegeri, viață de familie și sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. În timp ce Mircea Geoană se pregătește de bătălia electorală pentru funcția supremă în stat, în familia fostului secretar general adjunct al NATO ar mai putea exista un motiv de bucurie. Mihaela Geoană spune că se simte împlinită în adevăratul sens al cuvântului, mai ales dacă va deveni și bunică. Ea este o soție fericită, o mamă implicată, mândră de cei doi copiii ai ei, Ana și Alex.

Mihaela Geoană, despre Mircea: “Am apreciat dintotdeauna inteligența lui, curiozitatea, dorința lui permanentă de a fi la curent cu tot ce se întâmplă în România și în lume”

Despre soțul ei, Mircea Geoană, Mihaela are numai cuvinte de laudă. Cei doi sunt împreună de 39 de ani și sunt o familie fericită și unită. Așa cum i-a fost alături în toți acești ani, și la bine, și la greu, Mihaela îi este alături și în aceste momente. pentru alegerile prezidențiale.

ADVERTISEMENT

FANATIK: Care sunt principalele calități pe care le apreciați la soțul dumneavoastră?

Mihaela Geoană: Am apreciat dintotdeauna inteligența lui, curiozitatea, dorința lui permanentă de a fi la curent cu tot ce se întâmplă în România și în lume, inclusiv în domeniul tehnologiei și al inovației. Îl admir pentru că este conectat cu generația tânără, ajutându-i oricând cu un sfat sau recomandare, dar și ascultându-le opiniile.

Dar cea mai importantă calitate a lui Mircea este felul în care a știut să îi înțeleagă și să le fie aproape Anei și lui Alex, în fiecare etapă a vieții lor.

ADVERTISEMENT

Sunteți de foarte mulți ani împreună, căsătoriți de zeci de ani, și bănuim, ca în orice familie, mai există disensiuni. De unde încep cele mai multe discuții în contradictoriu în relația de cuplu?

Sincer, nu am avut disensiuni majore. Recunosc faptul că îmi displăcea când lipsea sau întârzia la reuniunile de familie sau la serbările copiilor. Dar știu că o făcea pentru că avea lucruri importante de rezolvat și că regreta mai mult decât mine absența lui la acele evenimente.

ADVERTISEMENT

Când ați plâns ultima oară și de ce? Apropo, cine e mai sensibil, dumneavoastră sau soțul?

Eu sunt cea sensibilă. Ultima dată am plâns de fericire, la nunta Anei și a lui Garrett.

Vă sfătuiți cu domnul Geoană în ceea ce privește viața profesională?

Sigur, îi cer sfatul deseori. El este cel care a și sugerat numele fundației Renașterea, acum 23 de ani.

Mihaela Geoană: “Consider că Mircea are toate calitățile pentru a fi președintele de care are nevoie România”

L-ați sfătuit să candideze pentru președinția României?

Nu a fost nevoie să-l sfătuiesc, cred că decizia lui a venit ca o necesitate din partea societății noastre și a contextului internațional. Iar noi, familia, am fost de acord cu proiectul lui. Consider că Mircea are toate calitățile pentru a fi președintele de care are nevoie România.

ADVERTISEMENT

Credeți că un politician trebuie să-și sacrifice familia pentru a avea succes în carieră, mai ales când vorbim de o funcție publică precum cea de președinte al României?

Cred că un politician poate să mențină un echilibru între carieră și viața privată, să aibă armonie în familie. Mai ales dacă are alături o persoană care îl înțelege, îl susține și cu care face echipă.

Domnul Geoană a dezvăluit că a trecut printr-o problemă gravă de sănătate. Cum ați trăit dumneavoastră această experiență?

Fiindu-i mereu alături, la bine și la greu, așa cum ne-am promis în fața lui Dumnezeu, acum 39 de ani.

Dintre toate Primele Doamne, din România sau de peste hotare, pe care o apreciați cel mai mult și de ce?

Pentru că în România nu a existat un rol bine definit al Primei Doamne, poate și din cauza perioadei comuniste când s-a stigmatizat această poziție, mă voi referi doar la cele din plan internațional.

În SUA în mod particular, pentru că am fost mai apropiați de acest model prin prisma activității diplomatice a lui Mircea. Apreciez foarte mult eleganța și stilul pe care le-a avut Jackie Kennedy, inteligența și implicarea în problemele societății ale lui Hillary Clinton și Michelle Obama.

Ce spune Mihaela Geoană despre faptul că va deveni bunică?

Despre familie, Soția lui Mircea Geoană a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru FANATIK, că adoră armonia și că asta a sfătuit-o și pe fiica ei, când s-a căsătorit. Să caute să fie armonie și liniște în familie.

Ana s-a căsătorit în urmă cu aproximativ un an cu alesul inimii ei, Garett, și iată, e deja pregătită să devină mămică. Mama ei, Mihaela Geoană, ne-a lăsat de înțeles că tânăra este gata să-i împlinească acest vis, de a deveni bunică. Astfel, probabil peste scurt timp vom afla că Ana este însărcinată cu primul ei copil.

Dacă Ana este mai familiarizată cu aparițiile publice, Alex preferă să stea mai departe de lumina reflectoarelor, după cum ne-a dezvăluit Mihaela Geoană. El este un tânăr muncitor și inteligent, spune mama lui.

O altă împlinire sufletească i-a adus Mihaelei Geoană și fundația ei cu care a reușit să ajute multe femei. Soția politicianului este implicată total și caută să ofere cât mai mult ajutor doamnelor. Și reușește!

Ce sfaturi i-a dat Mihaela Geoană fiicei sale, Ana, care se pregătește să o facă bunică?

Ce sfaturi i-ați dat Anei înainte de căsătorie?

Am sfătuit-o să construiască o relație frumoasă cu noua ei familie și cu mama lui Garrett, în special. În familia noastră a fost mereu armonie între mine și soacra mea, între Mircea și mama mea, dar și între părinții noștri. Mi se pare foarte important să existe armonie în casă și în viața de zi cu zi.

Așteptați cu nerăbdare să fiți bunică? Sau Ana își mai dorește să copilărească puțin?

Aștept cu mare nerăbdare să fiu bunică. Este etapa de viață la care visez demult. Cred că Ana este aproape gata să ne îndeplinească acest vis (râde – n.r.)

Cum vă înțelegeți cu ginerele? Vă faceți vacanțele ?

Mă înțeleg foarte bine cu ginerele meu și nu este nimic forțat în relația noastră, nici din partea mea, nici din partea lui. M-am bucurat foarte mult, atunci când, având 2 zile libere între două călătorii în Europa, a ales să le petreacă cu mine la București, fiind doar noi doi. Petrecem în fiecare vară și iarnă măcar câteva zile împreună. Vara suntem cu toții împreună în România.

Ați urmat vreo dietă/regim prescris de Ana? Vă sugerează dumneavoastră sau soțului să consumați anumite alimente? Puteți să ne detaliați?

Da, Ana ne sfătuiește cum să mâncăm sănătos, ce suplimente să luăm, ce tip de mișcare să facem, cum să ne hidratăm, etc. Este un promotor al vieții sănătoase și aplică aceste principii și în familia ei, împreună cu Garrett.

Fiica Ana e gata să o facă bunică pe Mihaela Geoană. Cum este fiul ei, Alex?

Fiul pare mai retras, nu pare să fie încântat să apară prea mult în lumina reflectoarelor? Ce personalitate este, ce puteți să ne spuneți despre el?

Alex este un tânăr foarte inteligent, cu un fin simț al umorului, lucrează mult. Și, într-adevăr, este mai rezervat în ceea ce înseamnă aparițiile în spațiul public decât Ana.

În ultima vreme, multe persoane au trecut prin experiențe neplăcute cu bullying-ul online. Dumneavoastră v-ați confruntat vreodată cu hate-ul pe internet sau pe stradă?

Din fericire nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva, iar dacă observ un comentariu răutăcios sau tendențios pe pagina mea de Facebook sau Instagram, dau block și ignor.

Cum arată o zi liberă din viața dumneavoastră? Și care sunt micile plăceri care vă fac fericită?

O zi liberă este întotdeauna binevenită. Iar printre micile plăceri, aș enumera o cafea bună, plimbările în natură, preferabil în pădure sau o zonă verde, masa în familie. Iar seara o ieșire cu prietenii sau un film vizionat acasă. Știu că ați ajutat foarte multe femei cu fundația dumneavoastră.

Mihaela Geoană, 23 de ani de satisfacții cu fundația. A ajutat zeci de mii de femei

Care sunt cele mai mari satisfacții pe care le-ați avut de când conduceți fundația?

În 23 de ani de activitate am avut foarte multe satisfacții. Cea mai mare a fost să o revăd, după 7 ani, pe prima pacientă diagnosticată la Centrul Medical Renașterea, după ce a învins cancerul și era bine.

O altă mare bucurie este să văd cum Unitățile Mobile de diagnostic ale Fundației se deplasează în sate și în orașe mici, oferă gratuit mamografii și teste Babeș-Papanicolau. Sunt peste 34.000 de teste oferite unor femei care au mare nevoie de servicii medicale de calitate. Pentru majoritatea dintre ele fiind prima dată când efectuează aceste teste.

Trei lucruri care nu vă lipsesc niciodată din geantă?

Telefonul, rujul și peria de păr.