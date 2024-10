Mihaela Geoană, eveniment spectaculos cu ocazia Zilei Naționale de luptă împotriva cancerului la sân! Mircea Geoană i-a fost alături. “Această boală chiar poate fi învinsă” – Cum arată o unitate mobilă

Mihaela Geoană, președinte la Fundația Renașterea, alături de echipa ei, au organizat un eveniment grandios, pe 1 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale de luptă împotriva cancerului la sân. Acțiunea a început cu iluminarea în roz a Academiei Române.

Mircea Geoană, prezent la eveniment, alături de soția Mihaela

Andreea Esca, ambasadoarea fundației, a urcat pe scenă unde a prezentat acțiuni și realizări ale fundației, de-a lungul timpului. Totodată, ea a punctat cât de important este pentru o femeie să meargă periodic la control.

ADVERTISEMENT

La ora la care trebuia să fie la jurnal, la pupitrul știrilor, Andreea Esca era alături de femeile care au fost prezente la evenimentul organizat de Mihaela Geoană și fundația Renașterea. Oana Andoni a fost cea care a înlocuit-o pe Andreea Esca, la pupitrul știrilor Pro Tv.

La eveniment, alături de Mihaela Geoană, au fost și alte persoane publice, printre care Ana Copos, Camelia Sucu, Mircea Lucescu, și mulți alții. Toți au fost curioși să vadă și noua achiziție a fundației, o nouă unitate mobilă dotată cu aparatură performantă și medic. Autoturismul va merge în sate, unde femeile își pot face controale gratuite, la sân. la unul din cele mai importante evenimente ale fundației.

ADVERTISEMENT

Mihaela Geoană, eveniment cu ocazia Zilei Naționale de luptă împotriva cancerului la sân: “Soțul meu mi-a spus că a fost cel mai bun speach, adică nu am pițigăiat vocea”

“De fiecare dată am emoții, pare de necrezut. Dar chiar și la a 24-a ediție a iluminării am avut ceva emoții. Soțul meu mi-a spus că a fost cel mai bun speach, adică nu am pițigăiat vocea. A fost tot timpul alături de mine. El e și cel care ne-a sugerat numele, că ne tot gândeam cum să se numească fundația, acum 23 de ani.

El mi-a zis Renașterea. După așa o experiență simți că renaști. Adică parcă ai din nou șansă la viață și exact așa este. Femeile cu care lucrăm și care trec prin această experiență, sunt cu totul schimbate și se bucură de viață altfel și văd viața altfel. Și viețile astea salvate, așa cum spuneam, ne dau puterea și energia să continuăm”, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Această boală chiar poate fi învinsă, dar trebuie să o găsim la timp”

Zeci de mii de femei au beneficiat de testare gratuită, în cei 24 de ani de fundație, și câteva mii au fost diagnosticate cu cancer la sân.

“Peste 80.000 de femei în toți anii, au venit la noi. Și am depistat 5900 de femei cu cancer și sunt sigură că acestor femei le-am prelungit viața sau le-am salvat viața. Astăzi era aici prima pacientă depistată acum 21 de ani. Și era un grup de 30 de femei care… toate sunt paciente care au supraviețuit.

ADVERTISEMENT

Ele sunt dovada vie că această boală chiar poate fi învinsă, dar trebuie să o găsim la timp. Dacă depistăm în stadiul 0, 1, 2, avem mari șanse, peste 80 % să o tratăm și să trăim sănătoase. Dacă o depistăm în stadiul 3 și 4, începe să scadă șansa de supraviețuire”, ne-a mai spus Mihaela Geoană.

Mihaela Geoană: “Mama lui Mircea avut un cancer de sân, dar a trăit încă 30 de ani după”

Și în familie, Mihaela Geoană s-a confruntat cu o astfel de situație când soacra ei a fost depistată fix cu această boală nemiloasă. Soția lui Mircea Geoană ne-a dezvăluit că mama politicianului a fost diagnosticată cu cancer la sân și a reușit să se vindece. Femeia s-a stins, însă nu din cauza acestei boli.

“Mama lui Mircea avut un cancer de sân, dar a trăit încă 30 de ani după. Și nu a murit de cancer, adică l-a învins”, ne-a mai spus ea.