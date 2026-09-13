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Într-o postare de pe rețelele de socializare Mihaela Rădulescu a explicat cum vrea să treacă peste moartea lui Felix Baumgartner. Aceasta este decizia luată de vedetă la mai bine de un an de când și-a pierdut partenerul de viață.

Mihaela Rădulescu, decisă să depășească durerea lăsată de moartea lui Felix Baumgartner

La un an de la trecerea în neființă a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu în spațiul virtual. Fosta prezentatoare a emisiunii Ferma vedetelor a trecut prin momente grele în ultimele 12 luni, dar nu a uitat nicio secundă superba poveste de dragoste pe care a trăit-o alături de regretatul parașutist austriac.

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Frumoasa brunetă posibile, începând de la prieten până la iubit. A fost ștearsă din viața acestuia și se luptă cu familia lui pentru a-și recupera câteva bunuri materiale, dar este dispusă să meargă mai departe. Astfel, a luat o decizie care îi va influența starea de bine.

Vrea să depășească doliul lăsat de cunoscutul parapantist care a murit în vara lui 2025. Fosta vedetă de la Pro TV a dezvăluit că a găsit cea mai eficientă metodă de terapie. A reluat cursurile de călărie pe care le-a început în Grecia, cu un instructor de origine argentiniană. A continuat apoi această activitate în Monaco.

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Merge de 2-3 pe săptămână la echitație și antrenamentul îi aduce un zâmbet pe buze de fiecare dată. Mihaela Rădulescu vrea să învețe să trăiască cu durerea pentru că este conștientă că aceasta nu dispare complet niciodată. Prin urmare, și-a propus să țină capul sus fără cei pe care i-a pierdut, mama sa și Felix Baumgartner.

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Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu

„Doliul este ca marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, suprafețe agitate sau liniştite, calde sau reci… Te poți îneca în el sau poți înota, poți pluti sau îl poţi privi de la distanţă. Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea.

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Am simțit totul. M-am luptat cu totul. M-am întors la călărie nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc. Cel mai bun antrenament, cea mai bună terapie, uneori o durere în plus, dar întotdeauna cu un zâmbet la final.

Pentru oricine are nevoie să audă asta: durerea nu dispare – înveți să trăiești cu ea și fără cei pe care i-ai pierdut. Există totuși VIAŢĂ și există totuși IUBIRE”, a notat Mihaela Rădulescu, pe contul oficial de . Mesajul a fost postat în dreptul unei filmări în care vedeta se află la un antrenament de echitație.

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Specialiștii de pretutindeni transmit că terapia asistată de cai este unul dintre cele mai eficiente instrumente în gestionarea doliului. În plus, aceste animale au rolul de a oglindi instantaneu emoțiile umane fără a judeca, forțând creierul să rămână ancorat în prezent și reducând nivelul de cortizol (hormonul stresului).

Interacțiunea cu caii oferă o eliberare emoțională profundă prin comunicare nonverbală. Mai mult decât atât, echitația reprezintă un spațiu sigur. Spre deosebire de oameni, calul nu pune întrebări și nu vine cu sfaturi clișeice. Totodată, nu grăbește procesul de vindecare pentru că el doar acceptă prezența omului și îi dă voie să fie vulnerabil.