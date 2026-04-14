Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”

Au format un cuplu vreme de 12 ani și au avut una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Mihaela Rădulescu a dorit să fie discretă după moartea lui Felix Baumgartner, însă la 8 luni de la trecerea în neființă a regretatului cascador a răbufnit. Ce a avut de spus despre familia fostului partener de viață.

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu după decesul lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu (56 ani) a trecut prin momente grele în ultima perioadă. Și-a pierdut mama, dar și persoana alături de care a avut o relație specială de iubire. După cele două tragedii din viața sa a transmis un iar acum a decis să facă lumină legat de felul în care a fost tratată de părinții lui Felix Baumgartner.

Fosta moderatoare a emisiunii Ferma vedetelor nu s-a mai putut abține. A dat cărțile pe față la 8 luni de la decesul parașutistului austriac. A decis să vorbească despre ”tratamentul” de care a avut parte, după ce i-a fost alături regretatului sportiv vreme de 12 ani. Bruneta a simțit că este umilită.

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest bărbat incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc și un alt șoc paralel. Există prea multe știri false și bârfe legate de Salzburg.

Aceasta este varianta mea a adevărului. Cea despre care am ales să tac complet timp de 8 luni. Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale.

Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo. Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Mihaela Rădulescu: ”Am pierdut omul care își iubea femeia ca un bărbat matur”

În ultima perioadă Mihaela Rădulescu a fost acuzată că a vrut să profite de averea lui Felix Baumgartner. Vedeta a subliniat că știe foarte clar legea care se aplică în afara căsătoriei. E conștientă că în afara unui act toate merg către părinții acestuia.

Cu această ocazie, fosta prezentatoare a vrut să atragă atenția asupra faptului că nu vrea nimic de la fostul iubit. Mai mult, crede că durerea pierderii cascadorului ar fi trebuit să o apropie mai mult de familia lui.

„Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat… Nu, nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie.

Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit. Nu, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu”, a completat Mihaela Rădulescu.

”Ar trebui să le fie rușine”

„Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept «românca tipică», au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult.

Timp de 8 luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani… Sunt ultima persoană care își dorește o discuție publică despre această nebunie.

Tăcerea mea a fost interpretată ca «hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm trei avocați împotriva ei (trei!!!), împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți plătiți din recordurile și munca lui Felix…».

Toate limitele decenței au fost depășite, iar ceea ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit «permisiunea» să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează”, a încheiat Mihaela Rădulescu.