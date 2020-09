Mihaela Rădulescu a șters pe jos cu Viviana Sposub la Ferma vedetelor: „De azi înainte nu vreau să te mai aud”

Mihaela Rădulescu i-a atras atenția vedetei PRO TV, Viviana Sposub, în legătură cu plângerile permanente de când a intrat în competiția Ferma vedetelor.

Viviana Sposub s-a simțit rău la Fermă

Fosta colegă a lui Cătălin Măruță, extrem de apropiată încă din prima zi a reality-show-ul de ex-soțul Andreei Bălan, George Burcea, s-a plâns în fața prezentatoarei emisiunii că îi este foarte greu să facă parte din fermă pentru că obosește destul de mult.

Mihaela a luat act de vorbele fetei, însă nu a fost deloc impresionată și i-a trântit câteva cuvinte pe care Viviana cu siguranță nu le va uita repede în această emisiune.

Prezentatoarea i-a spus pe șleau: dacă se plânge non-stop cât de grea e postura de concurentă în emisiune, cel mai bine ar fi să plece.

Viviana și-a motivat starea de rău din cauza ciclului menstrual, însă Mihaela Rădulescu nu a putut fi înduplecată, ba chiar i-a zis fetei că se alintă.

Mihaela Rădulescu, greu de înduplecat: „Să nu folosești alintătura pe post de scuză”

„Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam. Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng”, a spus Viviana.

„În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici. Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză. De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi. Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici”, a fost replica vehementă a Mihaelei Rădulescu.

