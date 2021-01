Mihaela Rădulescu, despre relația cu Felix Baumgartner. Declarație emoționantă pe Instagram

Mihaela Rădulescu este împreună cu Felix Baumgartner de câțiva ani și a dezvăluit detalii despre relația cu sportivul din Austria. Cei doi formează un cuplu de șase ani și se înțeleg foarte bine, în ciuda faptului că petrec mult timp departe unul de celălalt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea de la „Ferma” consideră că Felix este bărbatul alături de care își va petrece bătrânețea, după cum a mărturist chiar ea într-o postare recentă de pe rețelele de socializare.

Imaginea îi reprezintă pe cei doi într-o ipostază inedită, care le-a adus numai laude din partea fanilor. Descrierea fotografiei a fost una pe măsură, care i-a emoționat pe internauți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihaela Rădulecu, despre relația cu Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu sportivul austriac Felix Baumgartner de câțiva ani, însă a declarat, în urmă cu câteva luni, că nu are de gând să ajungă cu el în fața altarului. Deși se iubesc mult, cei doi sunt fericiți cu situația actuală și se bucură de relația pe care o au.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a postat o imagine care i-a surprins pe internauți, surprinși de ipostaza în care se află alături de iubitul ei. Nu au lipsit comentariile și zecile de mii de aprecieri din partea fanilor frumoasei prezentatoare de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

„Cu toții căutăm pe cineva cu care să îmbătrânim împreună, dar cel mai înțelept știe că secretul este să găsim pe cineva cu care să rămânem copii. Ne potrivim descrierii”, a scris vedeta pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a fost cucerită Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu a dezvăluit recent cum a reușit sportivul să o cucerească, din moment ce nu se aștepta să fie împreună cu acest gen de bărbat. Cei doi sunt destul de diferiți, însă acest lucru nu a fost o piedică în calea fericirii lor.

„Nu, n-a fost ‘coup de foudre’. Și nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie…. Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta. Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, spunea prezentatoarea, potrivit ciao.ro.