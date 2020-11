Mihaela Rădulescu, despre secretul succesului. Ce sacrificii a făcut pentru a ajunge celebră

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai îndrăgite și renumite prezentatoare TV din televiziunea românească, iar, recent, aceasta a mărturisit care este secretul succesului ei.

Mihaela Rădulescu a declarat că, înainte de a se lansa în televiziune, a practicat taximetria, a fost instructor de fitness, iar apoi secretară și șefă de cabinet la Senat. Cu multă ambiție, aceasta a reușit să își îndeplinească visul, iar acum se bucură de o carieră de succes.

Recent, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare, prezentatoarea emisiunii ,,Ferma. Orășeni vs. Săteni” le-a mărturisit fanilor ei cum a reușit să ajungă celebră.

Mihaela Rădulescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Vedeta se bucură de proiecte profesionale de succes, dar are mult noroc și în plan sentimental, având, de șase ani, o relație extrem de frumoasă alături de parașutistul austriac Felix Baumgartner.

Cu toate acestea, Mihaela Rădulescu a declarat că s-a confruntat cu multe obstacole în drumul spre celebritate și munca asiduă a fost cea care i-a garantat succesul de care se bucură astăzi.

Mihaela Rădulescu a împărtășit recent secretul succesului ei cu fanii de pe rețelele de socializare, postând un mesaj emoționant pe pagina ei oficială de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Mihaela Schwartzenberg (@mihaelaradulescuschwartzenberg)

,,I’ve worked my ass off to get to the point where I do what I really love. It’s coming for you too – just wake up and Move to the right direction, take any challenge on the way, learn to lose, change everything around you if it’s keeping you blocked and find someone who can lift you up when you think you are stucked. Actually, it’s not an advice, it’s a chapter from my life story. And the story goes on…, as I fancy it. (Am muncit mult pentru a ajunge în punctul în care fac ceea ce îmi place cu adevărat. Vine și pentru tine – trezește-te și mergi în direcția corectă, ia orice provocare pe drum, învață să pierzi, schimbă totul în jurul tău dacă te ține blocat și găsește pe cineva care te poate ridica când crezi că ești blocat . De fapt, nu este un sfat, este un capitol din povestea vieții mele. Și povestea continuă …, așa cum îmi place.)“, a scris vedeta în mediul online.

De asemenea, efortul său a fost apreciat și de alte vedete din showbiz, care au lăudat-o pe divă pentru ambiția ei. În urmă cu mai bine de doi ani, Oana Roman a declarat că Mihaela Rădulescu a fost dintotdeauna determinată să evolueze din punct de vedere profesional.

,,Și-a dorit să-și depășească condiția, știa clar că vrea să ajungă undeva. (…) Îmi place că nu avea niciun fel de inhibiții, nu le-a avut niciodată și se vede și acum, nici acum nu le are. Am simțit de la început la ea o ambiție extraordinar de mare de a ajunge undeva. Ea și-a urmat drumul ăsta cu extraordinar de multă tenacitate, cu foarte multă voință. Bănuiesc că în spatele reușitei ei există și foarte multe sacrificii.”