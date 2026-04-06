Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale și a lui Felix Baumgartner: „Am ales să nu plâng în public”

Austriacul Felix Baumgartner și-a pierdut viața la 56 de ani într-un accident de parapantă. Drama pierderii partenerului de viață a marcat-o pe Mihaela Rădulescu. La aproximativ 9 luni de la acel moment, vedeta de televiziune a ținut să transmită un mesaj plin de emoție.

Mesajul Mihaelei Rădulescu după drama morții lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu, în vârstă de 56 de ani, a ales să nu plângă în public după și a trăit drama în particular. Însă, cu ocazia Paștelui catolic, frumoasa prezentatoare TV a ales să transmită un mesaj de suflet în care le-a cerut oamenilor să învețe să treacă peste tristețe și să fie alături de cei dragi.

”Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cu tot sufletul de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Unii s-ar putea să fie foarte singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni.

Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite… Există atâtea feluri de a învinge orice tristețe, singurătate sau durere. Găsiți calea de a fi buni, plini de compasiune, de folos altora.

Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă vindecă și pe mine…

Am tăcut timp de 8 luni, am ales să nu plâng în public. Am avut parte de ajutor de la familie, de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere de la viață, dar și de la străini, oamenii buni care au lăsat un gând bun pentru mine, pe unde au putut. Oamenii cărora le pasă cu adevărat sunt cea mai frumoasă parte a zilelor negre din viața oricui”, a scris Mihaela Rădulescu, pe contul de Facebook.

Ce le-a transmis tuturor femeilor

Vedeta de televiziune a explicat de ce a refuzat orice ieșire publică după moartea lui Felix Baumgartner, le-a transmis tuturor femeilor din întreaga lume să nu se lase călcate în picioare chiar dacă sunt îndrăgostite și să-și ducă viața așa cum își doresc.

”Am refuzat orice interviu, din orice țară, nu am vrut să fie nimic despre mine, nu am vrut să fiu eu victima care plânge în fața camerelor. Nu mi-am câștigat nici banii, nici celebritatea prin a fi iubita cuiva, ci doar prin munca mea, realizările mele, activismul meu, cărțile mele, faptele mele bune pentru alții.

Sunt mândră că n-am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit și am construit cu toate puterile mele. Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva, indiferent de câtă dragoste, respect, încredere și siguranță există de ambele părți.

Spun asta pentru orice femeie puternică, independentă, capabilă, inteligentă… și îndrăgostită – nu lăsa pe nimeni să te eticheteze sau să te umilească, să te trateze de parcă n-ai nicio valoare, nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să iubești și cum să taci…”, a precizat ea.

Binele va aduce doar bine

În încheierea mesajului din mediul online, Mihaela Rădulescu le-a mai transmis femeilor să nu se lase atinse de comentariile răuvoitorilor și le-a cerut să facă mult bine, deoarece acesta se va întoarce.

”Luptă pentru cine ești, construiește-ți propriul drum, așa cum am făcut eu, asigură-te că nu vei ajunge în stradă dacă iubirea ta se termină, indiferent de scenariu… Bazează-te pe tine, rămâi independentă financiar și nu ezita nicio secundă să lupți pentru drepturile tale, pentru respectul pe care-l meriți.

Când vor încerca să te umilească, să te discrediteze în fața altora doar pentru că atâta pot ei, amintește-ți cine ești, îndreaptă-ți spatele, ține capul sus și mergi în drumul tău. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta, cum știi tu mai bine, ca să te întorci la tine însăți.

Nu te certa cu oamenii răi și mici, pentru că răutatea e mama prostiei și logica n-o să funcționeze cu ei. Nici omenia. Nici bunul simț. Fă bine în jur și o să-ți fie bine…”, a mai scris Mihaela Rădulescu în postare.

Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner

După moartea lui Felix Baumgartner, . Este vorba de 500.000.000 de euro din asigurarea de viață și 250.000.000 de euro din averea acestuia, care au ajuns la mama sa, Eva, și la frate mai mic, Gerard.

Deși au trăit împreună timp de 11 ani, Mihaela Rădulescu nu a primit nimic din aceasta sumă, deoarece nu au fost căsătoriți. Ea a rămas însă diferite obiecte persoanele, printre care mai multe medalii, un ceas de colecție și unul dintre echipamentele austriacului.