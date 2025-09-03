Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner: ”Mulțumesc că îl onorezi”

Fosta prezentatoare a emisiunii Ferma vedetelor, Mihaela Rădulescu, nu l-a dat uitării pe fostul partener de viață. Vedeta a transmis un la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner, care a murit la vârsta de 56 de ani.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu după decesul lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu austriacul . În timpul legăturii amoroase a fost discretă și nu a postat prea multe imagini în social media, însă lucrurile s-au schimbat recent.

După decesul renumitului parașutist a scos la iveală iubirea necondiționată pe care i-a purtat-o acestuia. Toată lumea a putut observa relația specială pe care au avut-o cei doi parteneri înainte de accidentul tragic.

La 50 de zile de la moartea cunoscutului sportiv vedeta continuă să scrie mesaje emoționante. De această dată a lăsat pe rețelele de socializare o postare înduioșătoare, arătând că sentimentele sale nu s-au stins absolut deloc.

În plus, a dat de înțeles că nu este interesată de averea pe care Felix Baumgartner a lăsat-o în urma sa. Mihaela Rădulescu este profund recunoscătoare pentru dragostea pe care a simțit-o în ultimii ani din partea regretatului sportiv austriac.

„Elicopterul lui Felix… la primul spectacol aviatic… după. Mirko Flaim, mulțumesc că îl onorezi pe Felix”, a notat fosta prezentatoare de la Pro TV, la secțiunea story de pe contul personal de Instagram.

„Nu-mi ies cuvintele acum. Dar sunt recunoscătoare pentru ale tale…Felix, ai fost atât de iubit…. Am fost IUBIRE…”, a scris anterior frumoasa vedetă pe social media, care nu a depășit moartea sportivului.

Cine este Mirko Flaim

Mirko Flaim este unul dintre prietenii care l-au onorat pe Felix Baumgartner după moarte. Se numără printre cei mai cunoscuți piloți șef de elicopter din lume. Bărbatul pilotează BO 105, Cobra, Bell 47 și EC135.

De asemenea, face parte din echipa Flying Bulls, în calitate de membru. În fiecare zi realizează ridicări de la sol, având o pasiune uriașă pentru zborul pe distanțe lungi, în special în cabina de pilotaj a flotei business.

În plus, acesta este celebru pentru capabilitățile sale extraordinare de aerobatică la manșa de elicopter. Pilotul de origine italiană e singurul deținător al unei licențe civile de acrobație cu elicopterul, în țara sa natală.

Totodată, Mirko Flaim este unul dintre puținii din lume care posedă și o licență similară emisă de FAA. Bunul prieten al lui Felix Baumgartner are un stil care combină precizia tehnică, curajul și arta. Din fiecare apariție publică face un adevărat spectacol.

Povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a fost partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu. S-au cunoscut în anul 2014 atunci când prezentatoarea realiza un interviu pentru un eveniment important. Legătura amoroasă a pornit de la acel interviu și i-a făcut să ajungă împreună.

Regretatul parașutist a făcut rost de numărul de telefon al moderatoarei, însă a notat o cifră greșit. I-a trimis mai multe mesaje, iar atunci când s-au revăzut i-a reproșat că nu a primit niciun răspuns la acestea.

„Nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat. Mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece. Mi-am făcut interviul și atât.

Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje.

După ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon Romanian Chick!”, a povestit Mihaela Rădulescu, relatează .

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, o relație de 10 ani

În același an, în luna decembrie, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au confirmat relația amoroasă. La un moment dat vedeta a dezvăluit că nu s-au despărțit niciodată, deși multe titluri de tabloide spuneau că nu mai formează un cuplu.

Au petrecut clipe de poveste împreună și au călătorit foarte mult. Obișnuiau să stea zile întregi în diverse hoteluri, în diferite țări, pentru pasiunile pe care regretatul sportiv le avea, acesta fiind celebru pentru salturile sale.

Fosta moderatoare de la Pro TV a trăit o mare iubire alături de fostul partener de viață. Timp de 10 ani au format un cuplu frumos și discret, în ciuda faptului că între cei doi nu a existat niciun fel de parteneriat civil.

Cu toate acestea, Mihaela Rădulescu a fost inclusă de către Felix Baumgartner doar simbolic în testamentul pe care l-a lăsat. Prin urmare, vedeta a primit numai medaliile pe care sportivul le-a primit de-a lungul timpului.

De asemenea, a primit unul dintre costumele speciale purtate de sportiv la un eveniment, precum și un ceas de colecție.

Cum a murit, de fapt, Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a murit la 56 de ani, moartea sa fiind un mister și în ziua de azi. Oamenii legii continuă să adune informații pentru a afla care a fost, de fapt, cauza decesului survenit în timpul unei sărituri cu parapanta.

Din păcate, săritura petrecută într-o vacanță din Italia i-a adus sfârșitul. Se pare că partenerul Mihaelei Rădulescu a încetat din viață din cauza unei camere de vederi prost greșit, într-un loc necorespunzător. Aceasta ar fi lovit elicea parapantei.

În urma impactului regretatul sportiv a suferit o fractură a părţii inferioare a coloanei vertebrale. Cadrele medicale au mai dezvăluit că a avut o leziune la măduva spinării, decesul survenind la scurt timp după impact.

Medicul italian Giuseppe Frigerio care se afla în apropierea locului unde s-a prăbușit Felix a suspectat o problemă medicală. Doctorul a precizat că parașutistul austriac a căzut precum o rachetă, părând că nu a reacționat deloc în timp ce se îndrepta spre pământ.

Dezvăluirea medicului Giuseppe Frigerio

„La ora 15:55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat din ce în ce mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între cele două piscine din complexul hotelier.

Am informat dispecerul că bărbatul care a căzut părea inconștient și avea dificultăți de respirație. Au activat imediat ambulanțele și elicopterul medical.

O asistentă medicală din Milano, cazată în complexul hotelier, și cu mine l-am eliberat pe paraşutist de ghiozdanul în care se afla motorul şi am început să-i facem pe rând masaj cardiac, însă acesta a intrat în stop cardiac.

Și o angajată a complexului a fost rănită în accident. Din fericire, aceasta a suferit doar o rană superficială, dar au dus-o oricum la spital. Era foarte speriată”, a povestit medicul italian Giuseppe Frigerio, scrie .