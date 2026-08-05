Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. ”Ce diferență…”

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Data de 17 iulie 2025 este una neagră pentru Mihaela Rădulescu pentru că este momentul în care l-a pierdut pe Felix Baumgartner. La un an de la moartea partenerul de viață vedeta TV a rupt tăcerea și a dezvăluit prin ce schimbări a trecut.

Ce a transmis Mihaela Rădulescu după decesul lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu (57 ani) a făcut . Parapantistul a murit la 56 de ani, ancheta dezvăluind că incidentul nefericit s-a produs din cauza unei simple erori umane. De atunci și până în prezent fosta prezentatoare a trecut printr-o mare suferință.

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Recent, și-a făcut curaj să revină în locul unde sportivul și-a pierdut viața. Anterior, a vorbit despre scandalul pe care-l duce cu familia bărbatului alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste. Rudele acestuia , însă bruneta a avut parte de mult sprijin de la prieteni pentru aceste nedreptăți.

La aniversarea zilei de naștere, care a avut loc pe 3 august, vedeta a făcut o postare specială. Fosta moderatoare a emisiunii Ferma vedetelor nu a uitat de iubirea pe care parașutistul i-o purta. La rândul său, bruneta a subliniat că lucrurile s-au schimbat radical în ultima perioadă. A ținut să-l aducă în centrul atenției pe fiul său, Ayan.

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„Ce diferență face un an… Anul trecut, de ziua fiului meu, am avut înmormântarea lui Felix. Anul trecut, de ziua mea, i-am pus cenușa într-o cutie… Dar anul acesta am purtat un zâmbet, o rochie lungă și neagră și atât de multă dragoste și recunoștință pentru oamenii minunați din jurul meu.

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La mulți ani, băiatul meu, inima mea bătând pentru totdeauna. Probabil te-am crescut cum trebuie pentru că te-am avut ca sprijin cel mai puternic atunci când am avut cu adevărat nevoie”, a notat Mihaela Rădulescu, pe contul oficial de . Postarea include imagini de la petrecerea de anul acesta, dar și din anii trecuți, alături de Felix Baumgartner.

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”Sărbătorește viața, fiecare secundă a ei”

„Vă mulțumesc din adâncul inimii mele, fiecăruia dintre voi care îmi trimiteți o îmbrățișare de la orice distanță, un cuvânt, flori, cele mai frumoase urări. Mulțumesc, Jessica, pentru cea mai frumoasă petrecere de ziua mea din Noua Mea Viață și pentru locul extraordinar pe care l-ați obținut în inima mea, în mijlocul familiei mele.

Noroc tuturor femeilor puternice, tuturor femeilor gata să sprijine și să înalțe alte femei, tuturor prietenelor adevărate pe care le avem și le păstrăm, tuturor celor care au fost atât de bune cu mine când eram prea deprimată și prea pierdută. Sper că voi fi mereu acolo pentru voi.

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Sărbătorește viața, fiecare secundă a ei. Dă-le tot ce ai mai bun de la tine tuturor oamenilor falși și șerpi din viața ta. Așa prosperăm, nu doar așa supraviețuim”, a completat Mihaela Rădulescu, în social media. Vedeta a primit numeroase aprecieri și comentarii. Adela Popescu i-a transmis cele mai frumoase urări.

„La mulți ani, Miha! Dacă știam că e rost de petrecere imediat luam niște ouă la pachet de la Susani și te trezeai cu noi pe minunăția ta de terasă. Te îmbrățișăm din toată inima și ne gândim la tine foarte mult!”, a notat soția lui Radu Vâlcan. Gabriela Cristea, Andreea Berecleanu, Giulia, Mirela Retegan și Daciana Sârbu i-au scris, de asemenea, „La mulți ani!”.