Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant pentru concurenții de la Ferma: ”Nu pot revedea fără lacrimi în ochi…”

Mihaela Rădulescu își iubește munca de prezentatoare și a ținut să le arate și fanilor acest lucru. Vedeta a postat pe Instagram un mesaj emoționant care i-a surprins pe fani.

Frumoasa prezentatoare a postat un clip video emoționant din cadrul emisiunii “Ferma: Orășeni vs. Săteni” în care concurenții și-au declarat dragostea pentru ea, pe care le-a transmis-o înapoi.

Mihaela Rădulescu nu ezită să-și arate partea sensibilă pe rețelele de socializare. Descrierea pe care a ales să o pună filmulețului face cât o mie de cuvinte, iar fanii au reacționat imediat.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant pentru concurenții de la Ferma

“Ferma: Orășeni vs. Săteni” este o competiție dură și fiecare concurent încearcă să dea tot ce are mai bun pentru a trece cu bine toate probele. Mihaela Rădulescu prezintă emisiunea începând cu sezonul 4 și le-a demonstrat tuturor că-și iubește munca.

Vedeta a postat un clip video din cadrul show-ului, însă ceea ce i-a lăsat pe fani fără cuvinte a fost descrierea lungă și emoționantă pe care a scris-o. Mihaela Rădulescu le-a transmis participanților ce simte pentru ei prin intermediul acestei postări.

Prezentatoarea TV le-a transmis participanților părerea sinceră pe care o are despre ei și le-a mulțumit celor care stau în spatele camerelor pentru a realiza această emisiune.

Mihaela Rădulescu i-a lăudat pe concurenți și le-a transmis numai gânduri bune. Îi pare rău atunci când cineva părăsește competiția și se bucură cu adevărat atunci când câștigă. Iată ce le-a transmis vedeta.

“O îmbrățișare…. care valora cât o mie de cuvinte pe care le-aș fi spus atunci. Las și aici momentul ăsta de nod în gât, pe care nu-l pot revedea fără lacrimi în ochi, amestecate cu zâmbete de drag, emoții de parcă-s de-ai mei în ring… ‘De-ai mei’ e definiția mea pentru oameni care-mi plac din prima, care ma învață lucruri, care-mi stârnesc curiozitatea, care-mi inspiră viață…

Și de asta iubesc la nebunie emisiunea asta, pentru că-mi da la trăit sentimente pline, mă lasă să cunosc oameni speciali, îmi pune la încercare felul în care judec sau înțeleg oamenii.. Le mulțumesc pentru că m-au lăsat și pe mine să-mi fac treaba, chiar dacă nu era mereu plăcută pentru ei.

Le mulțumesc pentru că îi țin pe telespectatorii noștri cu sufletul la gura, le mulțumesc că sunt REALI, FRUMOȘI, PUTERNICI, AMBIȚIOȘI, MUNCITORI, SENSIBILI, CARISMATICI, DESTEPȚI, TALENTAȚI… Sufăr când pleacă, mă bucur de mor când câștigă și vreau să știe fiecare că-i IUBESC și că sunt onorată să-i ‘chinui’ în Ferma.”, a scris prezentatoarea emisiunii.



Mihaela Rădulescu a ținut să mulțumească fiecărui participant și i-a felicitat pentru tot ce au realizat ăn cadrul competiției.

“Anda – @andaadam – rămânem pe baricade, că așa fac fetele badass:). Bogdan @b.stoica – știi ce-mi place cel mai mult la tine ( dupa fizic si tatuaje:) ? Felul în care știi sa fii Bărbat, de la munca de jos…până la iubirea ta minunată pentru familia ta .

Vă păstrez în suflet și rămân cu ochii pe voi ♥️ . @andrei1stoica , @elennaq , BRAVO din tot sufletul și haideți să ne continuăm povestea în @fermaprotv , că-i tot mai provocatoare și mai acaparantă. Ne vedem marți, când ne mai intră-n viața un ‘personaj’ – @viziru . ‘Mi casa’ nu pare să rimeze cu ‘su casa’, tura asta:). Vedeți voi.”

Mai departe, prezentatoarea TV le-a mulțumit și celor din spatele camerelor, care se ocupă cu realizarea emisiunii.

Frații Bogdan și Andrei Stoica s-au duelat, iar cel din urmă a fost cel care a câștigat. Amândoi au primit felicitări din partea tuturor, iar plecarea lui Bogdan s-a lăsat cu lacrimi și îmbrățișări.

Deși este trist că a pierdut în fața fratelui său, Bogdan e bucură că a participat la o astfel de experiență și este nerăbdător să ajungă acasă pentru a petrece timp alături de familie.

Frații Stoica se află printre cei mai cunoscuți luptători din România, iar Andrei este unul dintre primii zece la nivel mondial, la categoria semi grea, cunoscut sub numele de Mister KO. Are 33 de ani, este căsătorit și are doi băieți și o fată.

Bogdan are 30 de ani și este cunoscut pentru succesul său în lumea kickboxing-ului. Are o fetiță de 4 ani și a făcut parte din echipa orășenilor. Fratele său mai mare își are locul în echipa sătenilor.