Cum a ajuns Mihaela Rădulescu să lucreze în Guvernul României, la 20 de ani: “Plictisitoare experiență”

Vedeta a povestit într-un interviu oferit pentru publicația despre traseul către celebritate, munca depusă, eforturile și sacrificiile.

A avut diverse meserii, a muncit mult, nu și-a trăit tinerețea ca în filme, ci a ales să muncească pentru a se întreține și pentru a își contura cariera dorită.

Mihaela Rădulescu: “Am schimbat facultăți, joburi, case cu chirie, prietenii, până mi-am găsit drumul”

menționează că drumul său nu a fost pavat cu succes și că a avut numeroase hopuri de parcurs.

“Lucram ca să trăiesc, ca să pot plăti o chirie și să mănânc, nu am cerut niciodată bani de la părinți, de la 18 ani și până în ziua de azi. Nu mă interesa ce muncesc, făceam doar calcule de buget și de ore în care să mai și dorm. N-am avut o tinerețe veselă și agitată, a fost un fel de fundație a ceea ce visam să fac, să devin, să construiesc. Am schimbat facultăți, joburi, case cu chirie, prietenii, până mi-am găsit drumul. Și… l-am găsit bine, cred” a declarat vedeta pentru

Mihaela s-a confesat spunând că după o perioadă grea, cum a fost cea comunistă, era foarte debusolant pentru un tânăr să își găseasca calea, și a trăit și ea numeroase emoții și stări de nesiguranță.

“Eram altă generație, veneam din comunismul ăla cenușiu, aterizând brutal într-un curcubeu democratic. Greu de explicat azi, atunci era o luptă zilnică și eram foarte bine motivată să fac ceva cu viața mea, să-mi ajut familia, să-i fac să fie mândri de mine. Mi-a cam ieșit. Greu, sinuos, dar mi-a ieșit”, a completat vedeta.

“Sunt o poveste bună despre self-made, despre muncă grea”

Prezentatoarea a trecut prin multe etape profesionale până să aleagă proiectele ce i-au adus succes. A trecut prin numeroase încercări, posturi ce nu au împlinit-o din punct de vedere profesional și multe încercări.

“Sunt o poveste bună despre self-made, despre muncă grea și prost plătită, făcută doar ca să mai urc o treaptă…și încă una. M-am dus să vând o producție TV și m-am trezit că vor producția, dar și pe mine ca prezentator. Am dat o probă pe loc, nu știam nimic despre vorbitul la microfon, dar am luat proba și… de aici s-a întâmplat tot ce a urmat. Muncesc ca un cal de tracțiune în orice proiect, de când mă știu, și cred că asta a fost mereu eticheta mea profesională. Te puteai baza pe mine, la orice oră și în orice context, pentru că nu știam altceva decât munca. Toți prietenii mei mergeau seara în cluburi, plecau în weekenduri… Eu, nu. Pe mine mă găseai ziua și de multe ori noaptea, la studio”, a completat diva în interviul pentru publicația .

Mihaela Rădulescu, despre jobul la Guvern: “Plictisitoare experiență! Urăsc munca de birou!”

Deși a trecut prin numeroase locuri de muncă și nu a refuzat nicio provocare, este marea dragoste. A fost taximetrist, a lucrat la Guvern, a făcut traduceri pentru jurnalisti, a lucrat la Tele 7 abc iar televiziunea a fost mediul în care s-a simțit cea mai împlinită.

“ Televiziunea este clar teritoriul meu. Am și avut norocul să muncesc de toate în televiziune, de la munca de jos, până la diva cu cabină personală. Ani de zile am fost un reporter necunoscut, am făcut montaje noaptea, documentări, filmări… Nu cred că aș fi cine sunt astăzi dacă nu începeam fix de la cel mai de jos nivel, unde nu-mi știa nimeni nici măcar numele mic.

(…) Cred că se activase supereroul din mine, simțeam nevoia să fiu lider, să mă implic, să fac ceva care să conteze. Ambiție de provincial, căpoșenie de Leoaică, febra vârstei, un cocktail pe care l-am consumat cu toată pasiunea. Am ajuns să lucrez la Guvern pentru că mă remarcasem la Revoluție, eram în filmul ăla total, ba pe baricade, ba traduceam în franceză și engleză pentru ziariștii străini și… am fost memorabilă (zâmbește), deci m-au chemat să lucrez în Guvernul Român, la biroul de presă. Grozavă experiență, dar rapid plictisitoare pentru mine – urăsc până azi munca la birou”, a declarat Mihaela.

Un traseu interesant ce a fost în atenția presei, Mihaela Rădulescu a avut o carieră asemănătoare cu un scenariu de film.