Mihaela Rădulescu se menține în formă, chiar dacă are 51 de ani. Are o siluetă de invidiat și pare mult mai tânără. Mereu a fost adepta schimbărilor și a uimit cu fiecare apariție.

Sunt mulți însă și cei care o critică pentru că și-a făcut mai multe operații estetice.

Pentru aceștia, vedeta a avut un mesaj tranșant.

Mihaela Rădulescu nu este deranjată pentru că este criticată. “Fac câte operații am chef”

Mihaela Rădulescu a fost mereu extrem de atentă când a venit vorba despre imaginea sa. , și în plus arată mult mai tânără. Ce-i drept a fost ajutată și de multiplele operații estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Vedeta a recunoscut mereu că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni. Au fost însă și voci care au criticat-o, așa că Mihaela Rădulescu le-a răspuns. Aceasta spune că indiferent de alegerile pe care le face, mereu vor exista discuții.

Așa că a decis să facă doar ce consideră ea că este bine și nu mai este afectată de criticile celor din jur.

” De o viață e așa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. (…)

Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus și pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical,

am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecții intravenoase, le povestesc pe toate.

Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare. (…)

Eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef”, a spus vedeta pentru

Mihaela Rădulescu a revenit la Pro TV

Din această toamnă, Aceasta va face parte din juriul emisiunii Masked Singer. Mihaela a spus că a acceptat cu mare plăcere să se implice în acest proiect