Imagini cutremurătoare cu Mihaela Rădulescu la funeraliile lui Felix Baumgartner. Vedeta TV, distrusă de durere după moartea partenerului

Trupul omului rămas în istorie după se află acum în Austria, țara sa natală, iar Mihaela Rădulescu a fost surprinsă la căpătâiul acestuia.

Mihaela Rădulescu, prezentă la căpătâiul lui Felix Baumgartner. Cum a fost surprinsă la funeralii

Lumea a fost zguduită după vestea tragică legată de dispariția lui Felix Baumgartner. Tragedia a stârnit un val de reacții și a îndurerat multă lume, în special pe cei care l-au cunoscut și i-au fost alături în timpul vieții.

Mihaela Rădulescu, cea care i-a fost parteneră în ultimul deceniu, se află la funeraliile fostului parașutist. Conform , vedeta de televiziune din România le cere oamenilor sa nu aducă flori sau coroane ci sa facă donații pentru o fundație cu scop nobil.

Sursa mai scrie și că Felix Baumgartner va fi depus astăzi la capelă, unde toți cei care vor să își aducă un ultim omagiu pot trece. Familia sportivului a cerut discreție în privința funeraliilor și a înmormântării ulterioare, el urmând să își odihnească definitiv corpul în Salzburg, orașul său natal.

Detalii de la locul tragediei. Ce s-a întâmplat cu Felix Baumgartner

Giuseppe Frigerio, un italian originar din localitatea Erba, se afla în vacanță chiar în Porto Sant’Elpidio, în momentul când Felix Baumgartner și-a pierdut viața. El este un angajat al serviciului de urgență de tip 112 și a văzut întreaga scenă a prăbușirii parașutistului, astfel că a intervenit și

„La ora 15.55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între două piscine ale resortului.

I-am spus operatorului că bărbatul căzut părea inconștient și respira greu, iar ei au mobilizat imediat ambulanțele și elicopterul. Eu și o asistentă medicală din Milano, și ea oaspete în stațiune, l-am eliberat din dispozitivul motor și am început să alternăm masajul cardiac când a intrat în stop.

(n.r. Când a auzit la radio că victima era Felix Baumgartner) Abia în acel moment am înțeles că era vorba de bărbatul pe care încercasem să îl salvez în sat. La radio s-a vorbit despre posibile probleme la inimă, asta am crezut și eu când am văzut scena, pentru că bărbatul părea că nu a reacționat deloc la cădere”, a spus bărbatul, citat de publicația italiană