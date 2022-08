Mihaela Rădulescu, răsfățată de partener de ziua sa de naștere. Ce urare i-a făcut Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și-a sărbătorit miercuri ziua de naștere. Fosta prezentatoare a împlinit vârsta de 53 de ani și a primit o mulțime de urări. Printre cei care i-au scris mesaje se află și partenerul ei, celebrul parașutist Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu a împlinit 53 de ani. Felix Baumgartner i-a făcut o urare specială

”La mulți ani, iubirea mea!”, i-a scris Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, . Acesta a făcut un colaj, în care a atașat o serie de fotografii cu partenera lui, în care i se poate vedea trupul de invidiat la cei 53 de ani.

și pare că se iubesc foarte mult. În prezent, în Monaco.

Așadar, Mihaela Rădulescu și austriacul devenit celebru după ce a sărit din stratosferă sunt unul lângă altul de 8 ani. Ei s-au cunoscut în timpul unui interviu.

Cum s-au cunoscut Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartener

Concret, Mihaela Rădulescu a fost cea care l-a sedus pe parașutist în timp ce i-a cerut un interviu. Nu s-a simțit atrasă de el de la început, deoarece i se părea că este curtat de multe femei.

Însă, Felix Baumgartener nu s-a lăsat prea ușor doborât și a încercat să facă rost de numărul fostei prezentatoare. Inițial de la o amică a ei, care l-a refuzat, deoarece Mihaela Rădulescu nu a fost de acord, după care de la un alt apropiat al vedetei TV.

”M-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât. S-a dus după colega mea și i-a cerut numărul meu, însă ea, m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea.

Felix a făcut rost din altă parte de el, a întrebat pe altcineva, pretextând că a uitat să îmi spună ceva la un răspuns din interviu și cineva din echipă a căzut în plasă și i l-a dat”, a detaliat Mihaela Rădulescu pentru

Deși părea că soarta i-a surâs, Felix Baumgartener a notat numărul greșit. Ulterior, a întâlnit-o pe Mihaela Rădulescu la un eveniment monden și acolo pare că s-a înfiripat totul.

”Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje și, după ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon ”Romanian Chick”, a mai mărturisit Mihaela Rădulescu.