Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 

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Fosta gazdă a emisiunii Ferma vedetelor, Mihaela Rădulescu, a distribuit un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Iată cum l-a numit vedeta pe cel alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste. Au format un cuplu vreme de 12 ani.

Mihaela Rădulescu, mărturie sinceră despre Felix Baumgartner

La 8 luni de la decesul surprinzător al lui Felix Baumgartner bruneta a răbufnit. Mihaela Rădulescu (56 ani) a discutat despre procesul pe care familia fostului partener de viață i l-a intentat, dar și alte amănunte. A povestit că , fosta moderatoare fiind revoltată de felul în care a fost tratată.

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A avut o legătură specială cu regretatul cascador austriac care s-a stins din viață în vara lui 2025, la vârsta de 56 de ani. Nimeni nu se aștepta ca destinul să fie unul tragic pentru celebrul sportiv. Din păcate, fosta prezentatoare de la Pro TV a primit mai multe lovituri în ultimul an, mama sa plecând la rândul ei la ceruri.

Bruneta originară din Piatra Neamț a rămas . Suferința o face să recurgă constant la postări în amintirea bărbatului cu care s-a iubit timp de 12 ani. Ultimul mesaj este înduioșător și scoate la iveală felul în care era văzut parașutistul de mulți oameni din preajma sa. L-a numit drept „un prieten bun pentru mulți”.

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„Una dintre cele mai frumoase părți ale vieții sunt prietenii ADEVĂRAȚI pe care ni-i facem pe parcurs. Felix a fost un bun prieten pentru mulți, mult mai mult decât unii i-au fost prieteni buni lui”, a notat Mihaela Rădulescu, pe , în dreptul unui colaj care cuprinde momente din relația amoroasă.

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Cât de bun prieten era Felix Baumgartner

„Se întâmplă multor celebrități sau oamenilor cu mai mulți bani decât alții. Și asta e ceva ce poți înțelege cu adevărat atunci când pierzi pe cineva atât de apropiat și drag, încât știai toate poveștile despre prietenii lui, pe care îi iubea cu adevărat și pentru care era doar «un alt prieten».

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Prietenii pe care Felix îi prețuia cel mai mult nu erau cei cu care putea doar să ia o cină, ci cei care îl puteau învăța ceva, care îl puteau inspira, care îl puteau ajuta să crească”, a completat fosta moderatoare care a adus în atenția tuturor numele unui bărbat care l-a cunoscut pe Felix. Concret, este vorba de Wade Eastwood, de profesie cascador, originar din Africa de Sud.

Mesajul pe care Mihaela Rădulescu l-a scris cu mari emoții îi este dedicat și acestuia, cu ocazia aniversării zilei de naștere. Astfel, vedeta a mai povestit că l-a întâlnit prima oară în Goodwood, un loc magic în care a fost de multe ori ulterior. Acela a fost momentul în care a descoperit câte lucruri au în comun, de fapt, cei doi bărbați.

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„De la elicoptere zburătoare la parapantă, curse și tot ce se află între ele. Am avut același entuziasm întâlnindu-l pe Sam, soția lui, o femeie cool, amuzantă, reală și atât de frumoasă. De acolo, am făcut planuri și ne-am întâlnit din nou în Anglia, am stat în casa lor”, a mai scris Mihaela Rădulescu, pe social media.

”Mulțumesc că l-ai făcut atât de fericit”

„Au zburat peste capetele noastre pe Beachy Head, am fost împreună în Dune de Pilat, am stat în aceeași casă. Tot ce plănuiam despre viitoarele aventuri trebuia verificat mai întâi cu Wade. Felix l-a iubit din toată inima și probabil că am fi fost deja într-o altă excursie cu parapanta cu ei, distrându-ne de minune, așa cum ne-am întâmplat întotdeauna.

Dragă… Wade Eastwood la mulți ani din partea mea și din partea lui Felix de acolo de sus. Mulțumesc că l-ai făcut atât de fericit, mulțumesc pentru prietenia voastră de la bun început, inclusiv acum. O îmbrățișare mare ție și lui Sam. Pentru totdeauna în inima mea, acolo unde și Felix va trăi pentru totdeauna. Noroc, prietene”, a încheiat Mihaela Rădulescu.