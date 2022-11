Mihaela Tatu, dezvăluiri despre momentele grele prin care a trecut: “Am simțit că nu mai pot”

Mihaela Tatu (59 de ani) a făcut dezvăluiri despre momentele grele prin care a trecut până acum. Vedeta a reușit de fiecare dată să se ridice.

Mihaela Tatu, adevărul despre momentele grele prin care a trecut

, dar a reușit să le depășească întotdeauna.

Mihaela Tatu s-a ridicat de fiecare dată când a trecut printr-o cumpănă. Vedeta știa că are nevoie să fie puternică, mai ales că sunt multe lucruri de care trebuie să se ocupe. Din acest motiv s-a ambiționat de fiecare dată.

“Dacă trebuie să mănânci a doua zi, trebuie să-ți plătești dările la stat, trebuie să-ți cumperi ceva și trebuie să ai grijă de un animal de companie, cum Dumnezeu să nu te ridici?

Dacă îți place să călătorești și se ivesc tot felul de oportunități, cum să nu faci asta?

Dacă ai o experiență și înveți constant și, mai mult decât atât, ai expertiză și atunci știi care îți este valoarea, ești pe calea ta.”, a declarat Mihaela Tatu la Antena Stars, potrivit .

Vedeta a mai spus că a avut momente în care a simțit că nu mai poate, însă a luat-o de la început de fiecare dată când s-a simțit așa. Mai mult, aceasta chiar a avut multe momente în care a adormit plângând.

Pentru a scăpa de probleme și de stres, Mihaela Tatu și-a luat un câine. Animalul de companie o ajută foarte mult pe fosta prezentatoare de la De 3 x femeie.

“Bineînțeles că am simțit că nu mai pot, dar am lăsat jos, am dormit bine și a doua zi dimineață m-am trezit și am luat-o de la început.

Mi s-a întâmplat de multe ori să mă culc plângând, fiind obosită. De aceea mi-am luat câine, ca să mă scoată seara la plimbare să mă obosească și fizic.”, a mai spus vedeta.

Mihaela Tatu a suferit de depresie

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a recunoscut că s-a confruntat cu depresia în urmă cu ceva timp.

După ce a suferit o operație, fosta prezentatoare nu a mai putut face foarte multe lucruri. Mihaela Tatu a fost ajutată de fiica ei, care a dus-o la yoga și i-a luat un câine.

“Depresia nu a fost din aia în care să fie nevoie să folosesc medicamente, ci pur și simplu a însemnat să stau locului, să mănânc, să nu-mi mai pese, să nu mă mai spăl 2-3 zile, dar eu sunt Berbec și am acțiunea și dinamica în sânge, nu pot să stau foarte multă vreme în acea situație.

Să ne uităm înapoi în maniera în care prin ce-am trecut și ce-am învățat, însă, după ce am conștientizat ce am învățat, înainte, tot înainte.”, a adăugat vedeta.

Mihaela Tatu a devenit cunoscută după ce a început să prezinte emisiunea De 3 x femeie, la Acasă TV. În urmă cu opt ani, vedeta a fost diagnosticată cu fibrom uterin și a decis să ia o pauză de la televiziune. În cele din urmă, .

În ultimii ani, Mihaela Tatu și-a îndreptat atenția spre dezvoltare personală, public speaking și leadership.

În urmă cu câteva luni, vedeta a spus că nu a vrut neapărat să renunțe la televiziune. Formatele nu mai erau cele cu care era obișnuită și nu s-a mai simțit ea însăși pe micile ecrane.