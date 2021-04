Mihaela Tatu împlinește 58 de ani: „Am venit să mă simt bine, să trăiesc, să învăț”

Mihaela Tatu a vorbit despre momentele de cotitură pe care le-a avut în viață, astăzi fiind și ziua ei de naștere. Fosta prezentatoare a împlinit 58 de ani și arată mai bine ca oricând.

Invitată la „Vorbește lumea”, Mihaela Tatu a vorbit despre momentele care i-au marcat viața, primul fiind momentul în care a decis să-și urmeze visul și să înceapă o carieră în radio, după care s-a mutat de la Brașov la București, schimbarea fiind un radicală.

În continuare, fosta prezentatoare a emisiunii„De 3x femeie” le-a dat un sfat femeilor care se împart între cariera solicitantă și viața de familie, spunând că este foarte important să nu uite de ele.

Mihaela Tatu

„Primul (n.r. moment de cotitură) a fost la 30, când m-am hotărât să rup tot ce înseamnă cordon ombilical, mai multe, și m-am mutat în radio. A mai fost unul când am plecat din Brașov în București, pe la 38 de ani. Mi-era frică să circul și cu trenul singură, dar să mă mut și în alt oraș, dar iată cum am învățat.

A mai fost unul pe la 43, când am avut ruptura de ligament încrucișat și menisc care m-a scuturat foarte tare. Am mai avut unul pe la 48, când, tot pe zona sănătății, după care, am făcut acel pelerinaj, care m-a poziționat într-o zonă de conștiență, de faptul că trebuie să fii treaz mai tot timpul atunci când iei hotărâri, când te bucuri de cineva, când creezi un moment de bucurie cuiva.

(…) La 50 de ani, când am plecat din București în Oradea, a fost tihnă, liniște. Muncești în toată țara (…) Te retragi într-un loc – nu e obligatoriu să spui că e casa ta –, ci e locul ăla care te împlinește (…) Muncești oriunde vrei, însă dacă vrei să-ți crești niște copii sănătoși, vii la Oradea”, a declarat Mihaela Tatu la „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Mihaela Tatu: „E foarte bine să faci o diferență între carierism și viață profesională”

Cove a rugat-o să le dea femeilor care se împart între carieră și viața personală un sfat, iar fosta vedetă TV a ținut să sublinieze faptul că este important să nu se „arunce” în muncă și să se gândească mai mult la sănătate, la relațiile cu cei dragi.

Mihaela Tatu a mai precizat că se bucură de viață și că orice situație dificilă reprezintă o lecție pentru ea și pentru oameni, în general.

„E foarte bine să faci o diferență între carierism și viață profesională, pentru că atunci când te arunci în ceea ce înseamnă carieră, plătești acel preț. Și pe sănătate, și pe social, și pe relațiile umane, și pe tot. E bine să te duci la serviciu cu drag, dar să nu uiți de tine, tu nu ești serviciul tău, nu ești părinții tăi, tu ești tu, o ființă menită dezvoltării și creșterii în această viață. Să-ți păstrezi libertatea, spiritul ăla liber.

(…) Dacă tot am hotărât, am venit pe lumea asta să trăiesc, cine mă împiedică să nu fac tot ce-mi stă în putință ca să trăiesc cel mai bine? Nesupărându-i pe ceilalți, trăind într-o integritate și o intenție a faptelor mele, cine mă împiedică, dacă rămân în zona aia de victimă, asta voi și trăi. Am venit să mă simt bine, să trăiesc, să învăt. Am plâns de mi-au ieșit ochii (…) Dacă pățesc ceva, înseamnă că trebuie să învăț ceva”, a continuat Mihaela Tatu.