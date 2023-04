Mihaela Tatu, întrebare indiscretă de la Denise Rifai. Dezvăluiri despre intimitatea prezentatoarei

Mihaela Tatu este invitata de duminică, 2 aprilie 2023, a prezentatoarei Denise Rifai, de la emisiunea 40 de întrebări, de la Kanal D. Fosta realizatoare a consacratului show „De trei x femeie” de la Acasă TV și-a pus sufletul pe tavă, așa cum nu a mai făcut-o niciodată.

Mihaela Tatu, invitată în emisiunea lui Denise Rifai, unde dezvăluie lucruri în premieră

Emisiunea 40 de întrebări va fi difuzată începând cu ora 22:30, la Kanal D, după „Roata norocului”, show prezentat de

Printre cele 40 de întrebări s-au strecurat și unele care țintesc viața personală a vedetei. Este știut deja faptul că este o femeie singură, la ora actuală.

Tocmai din acest motiv, pentru că are imaginea unei femei extrem de puternice, Denise Rifai a vrut să afle, printre altele, dacă Mihaela Tatu, având această forță, îi îndepărtează pe bărbați.

„E greu să fii de 3X femeie?”, “V-a pus munca de jos cu burta pe carte?”, “Au fost subiectele tabu cheia succesului dumneavoastră?”, “Ați fost din televiziune?”. “Ce a doborât-o pe Mihaela Tatu?”, “Le este frică bărbaților de dumneavoastră?”, “Cum este să o iei de la capăt la 50 de ani?”, sunt doar o parte din cele 40 de întrebăru pregătite de Denise Rifai pentru Mihaela Tatu.

De 3 x femeie i-a costat sănătatea

În luna noiembrie a anului 2022, a vorbit în cadrul unui podcast despre ce a presupus pentru ea succesul show-ului de la Acasă TV.

Vedeta de televiziune a mărturisit că emisiunea pe care o realiza nu i-a fost întocmai confortabilă și că sănătatea ei a fost nota de plată pentru toată sinchiseala peste limita pe care acum ar accepta-o.

„În dorința de a pătrunde în adâncul ființei tale, ispitele sunt tot mai mari. Provocările pe câmpul fizic sunt mai mari. Am mai scos un colecist. S-a întâmplat un fibrom. Am mai operat un genunchi. O incontinență urinară. Am rezolvat-o și pe aia.

Aaa, o hernie! Au fost note de plată. Nu am trăit degeaba 50 de ani. Am trăit! Am avut un club. Am fumat până acum 11 ani. În club nu am stat să beau apă plată. Au fost nopți nedormite”, a mărturisit Mihaela Tatu