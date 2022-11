Mihaela Tatu, probleme grave de sănătate după ”De 3 x femeie”: „Note de plată”

Mihaela Tatu a avut de suferit fizic în urma presiunii pe care o simțea pe vremea când prezenta emisiunea „De 3 x femeie” de la Acasă TV. Vedeta de televiziune a mărturisit că problemele de sănătate nu au părăsit-o după ce a dispărut de pe sticlă, ba chiar s-au înmulțit.

Mihaela Tatu, după „De 3 x femeie”: „Am tăcut chiar dacă am fost nemulțumită”

actualmente Antena Stars, nu a fost tocmai mulțumită de munca pe care o făcea, declarând că au existat multe situații care contraveneau principiilor sale.

Pentru că acasă trebuia să aibă grijă de alte trei femei, o mamă bolnavă, o fată la facultate și o soră care, între timp, a plecat din această lume, Mihaela a strâns din dinți și a continuat să muncească, până la epuizare, chiar dacă de la un anumit moment nu mai era mulțumită de ceea ce făcea.

Prima problemă de sănătate cu care s-a confruntat a fost la genunchi. Pentru o persoană extrem de activă, pasionată de dansul sportiv, acela a fost unul din momentele de cotitură din viață. Apoi, vedeta a mărturisit că s-a confruntat cu depresia.

„Am avut o lungă perioadă de timp, conștient sau inconștient, comunicare pasivă, în care am tăcut chiar dacă am fost nemulțumită. M-am dus acasă și am zis că nu-mi place, că e împotriva principiilor mele. Am zis că merg mai departe într-o zonă care nu-mi aduce satisfacții.

Mihaela Tatu: ”Am avut și depresie”

Eram singura femeie care întreținea trei femei și cu soră-mea, patru. Mama era bolnavă acasă la Brașov, trebuia să am grijă de ea. Ioana (n.r.: fiica) era la facultate. Sora mea, Dumnezeu s-o odihnească, avea nevoie de sprijinul meu. A fost o perioadă greoaie. Eu le-am dus, însă toate astea s-au regăsit în câmpul fizic.

Am avut și depresie. Abia acum se vorbește despre sindromul prezenteismului, să te duci la serviciu și dacă ești bolnav. Ăla a fost începutul. Nu mă așteptam ca într-o fracțiune de secundă să se năruiască tot”, a mărturisit Mihaela Tatu în podcastul „Fain & simplu” realizat de Mihai Morar

Problemele de sănătate au venit una după alta: „Am mai scos un colecist, s-a întâmplat un fibrom…”

Mihai Morar a întrebat-o dacă îndepărtarea de lumina reflectoarelor a mai liniștit-o, a ferit-o de suferințe medicale, însă nu s-a întâmplat deloc așa.

„În dorința de a pătrunde în adâncul ființei tale, ispitele sunt tot mai mari, provocările pe câmpul fizic sunt mai mari. Am mai scos un colecist, s-a întâmplat un fibrom, am mai operat un genunchi. O incontinență urinară, am rezolvat-o și pe aia.

Aaa, o hernie! Au fost note de plată. Nu am trăit degeaba 50 de ani, am trăit! Am avut un club, am fumat până acum 11 ani. În club nu am stat să beau apă plată. Au fost nopți nedormite”, a completat Mihaela Tatu.

În finalul interviului de pe YouTube, Mihaela a spus și dacă îi este sau nu dor de televiziune, în ciuda prețului pe care a trebuit să îl plătească făcând parte din această lume.

Vedeta a zis că atunci când i se face dor acceptă invitații la emisiuni și petrece timp și în spatele camerelor de luat vederi, amintindu-și de vremurile de altădată. Tatu a spus că după ce vede camerele și reflectoarele din platourile de televiziune, îi trece imediat dorul.