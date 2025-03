Mihaela Tatu, reacție furibundă după ce Marina Almășan a acuzat Antena 1 că i-a furat emisiunea: „E vorba de producători”

Mihaela Tatu a avut o reacție furibundă, contactată de FANATIK pentru a-i cere un punct de vedere vizavi de lucrurile scrise de Marina Almășan în mediul virtual despre emisiunea ei de la Antena 1.

Mare răzmeriță în mediul virtual și în presă după ce Marina Almășan s-a plâns că de la Antena 1, prezentată de Mihaela Tatu, e trasă la indigo cu „Rivalii” de pe TVR 2! de televiziune a scris că cei de la Antena nu doar că s-au inspirat cam mult din formatul ei, dar a recunoscut și o parte din publicul care apărea la TVR 2.

Internauții și-au exprimat părerile, iar Mihaela Tatu a fost acuzată de furt, asta deși nu ea este producătoarea show-ului ei, ci doar îl moderează. FANATIK a contactat-o pe , care a avut o reacție extrem de furioasă. Întrebată cum comentează acuzația că i-a furat formatul Marinei Almășan, fosta realizatoare a show-ului „De 3 x femeie” a spus, pe un ton ridicat, că Marina nu a scris niciodată așa ceva și că problema ei este cu producătorii, nu cu ea personal. Acest lucru este, de altfel, evident, doar că Mihaela Tatu este cea care prezintă un format așa zis copy-paste. FANATIK a mai vrut să știe dacă emisiunea este o producție originală sau inspirată din altă parte, însă vedeta a refuzat orice dialog apoi, din cauza nervilor, deranjată că e trasă la răspundere pentru afirmațiile Marinei.

Mihaela Tatu, reacție după postarea făcută de Marina Almășan: „E vorba de producători”

Iată, mai jos, dialogul integral purtat cu Mihaela Tatu:

În primul rând, felicitări pentru revenirea pe micul ecran. Cum comentați acuzația că ați furat formatul emisiunii „Rivalii”, a Marinei Almășan?

Nu! N-a zis așa ceva! De ce spuneți asta? Nu m-a acuzat deloc pe mine că i-am furat formatul. Exact în final îmi spune că n-are nimic cu mine, că e vorba de producători.

Dar, totuși, dumneavoastră prezentați o emisiune despre care există suspiciunea asta… E un format original?

Declarațiile ei sunt despre cei de la Antenă, au treabă cu producătorii, n-au treabă cu mine! (n. red. din ce în ce mai răstită). La revedere!

Ulterior, dată fiind amploarea căpătată de acest subiect în spațiul public, Marina Almășan a venit cu niște clarificări, tot pe pagina ei de Facebook, explicând mai clar care era supărarea ei. FANATIK a mai aflat că prezentatoarele nu au luat legătura cu privire la situație, mulți crezând că Marina ar fi revenit cu o altă explicație pentru că ar fi fost certată de Mihaela Tatu.

Marina a scris că o admiră și respectă pe Mihaela, cu care are o relație foarte bună. Totuși, a înțepat-o nițel, spunând că dacă ar fi fost în locul ei ar fi contactat-o prezentându-i situația emisiunii sale.

Marina a revenit și a spus ce făcea în locul Mihaelei

„Văd că postarea mea de ieri a stârnit ceva vânzoleală în media românească. Fusesem atenționată de colegi și de simpli telespectatori că, de luni, ar fi apărut la Antena 1 o emisiune zilnică, moderată de Mihaela Tatu, si care copiază formatul “Rivalilor”: și ca manieră de dezbatere (tabere pro și contra), și ca teme ( cel puțin deocamdată). Chiar și in publicul prezent in platou înțeleg că se regăsesc aceleași chipuri.

Titlurile din presa galbenă nu au nicio legătura însă cu esența revoltei mele: eu nu am considerat-o niciodată pe Mihaela “la capătul firului” (și cred că nu este). Avem o relație foarte bună, de ani de zile, și – CULMEA! – cu doi ani în urmă, îi propusesem Mihaelei să devină colaborator permanent al emisiunii “furate”!! Păstrez chiar și corespondența noastră, in care Mihaela refuzase elegant, nefiind mulțumită de posibilitățile mele de a o remunera. Probabil ca acum această problemă a fost rezolvată…Mă bucur pentru reîntoarcerea Mihaelei pe sticlă ( in vară mi-a fost chiar oaspete, la Gala de la Teatrul Tănase! – dovadă că nu am niciun resentiment față de ea), acuzele mele erau la adresa celor ce gândesc programele Antenei 1.

„Nu le putem cere tuturor să acționeze precum noi”

Sincer, dacă tot a fost adus în discuție numele Mihaelei, eu, personal, dacă as fi fost pusă într-o astfel de situație, i-aș fi trimis Mihaelei un mesaj, în privat, cam așa “Draga mea, am fost invitată să prezint un format nou, la Antenă, care seamănă cumva cu RIVALII, emisiunea realizată timp câțiva ani, de tine și echipa ta. Să știi că nu am niciun amestec in acest nou format al Antenei. Sunt un simplu prezentator, deci să nu-mi porți pică! În fine, așa aș fi făcut eu. Dar nu le putem cere tuturor să acționeze precum noi”, a scris Marina Almășan.

Apoi, Marina i-a urat succes colegei sale și a anunțat că va reveni, peste o lună, cu o nouă producție de senzație, intitulată „Hai-hui… cu Marina!”.