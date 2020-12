Mihaela Tatu, fosta prezentatoare de televiziune, s-a lansat în muzică și a cântat o melodie de Crăciun, spre bucuria fanilor. Vedeta a interpretat un colind alături de Cristian Faur, care a apărut în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihaela Tatu a avut parte de numeroase probleme de-a lungul vieții, iar în urmă cu nouă ani a hotărât să se retragă din televiziune, după ce a suferit o intervenție chirurgicală dificilă.

În prezent, fosta moderatoare TV este trainer de public speaking, carieră de care este foarte mulțumită. Se pare că Mihaela Tatu a urmat și calea muzicii, după ce a interpretat un colind alături de un alt cântăreț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihaela Tatu s-a lansat în muzică. Melodia care răsună acum în casele oamenilor

Cunoscută datorită celebrei emisiuni „ De 3 x femeie” de pe Acasă TV, Mihaela Tatu a adus zâmbetul pe buzele a milioane de femei la începutul anilor 2000.

Mihaela Tatu a dispărut de pe micile ecrane în anul 2011, când a hotărât să renunțe la televiziune, iar acum este implicată în diverse proiecte. În ajunul Crăciunului, fosta vedetă TV a lansat o melodie alături de Cristian Faur cu ocazia sărbătorilor, demonstrând că are calități vocale foarte bune.

ADVERTISEMENT

Colindul se numește „Leru-i Doamne Ler”, iar videoclipul prezintă un adevărat peisaj de poveste. Cu un machiaj potrivit și o ținută asortată cu bradul de Crăciun, Mihaela Tatu este neschimbată și arată la fel de bine la cei 57 de ani pe care îi are.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune

În prezent, fosta prezentatoare predă lecții de public speaking și a declarat recent că este foarte încântată de acest job, care reprezintă o mare schimbare în viața sa.

A renunțat la lumea televiziunii după ce a fost operată de fibrom uterin, intervenție care i-a schimbat percepția asupra vieții. După această operație, Mihaela Tatu s-a confruntat și cu alte afecțiuni, printre care și depresia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, Mihaela Tatu a declarat pentru FANATIK că nu ar refuza o nouă propunere de a reveni pe micile ecrane, doar că nu s-a regăsit în formatele care i-au fost propuse:

„Nu am renunțat. Pur și simplu nu m-am mai regăsit în formatele care mi s-au propus. Eu nu am stat pe loc. Am crescut. Am mers înainte, însă într-un sens diferit față de drumul programelor din tv. Cu cât majoritatea au devenit mai subțiri, mai superficiale, cu atât ființă mea s-a dus mai profund în căutarea valorilor etice și morale. Aici n-am mai rezonat. Asta nu înseamnă că mă uit doar la documentare. Dimpotrivă.

ADVERTISEMENT

Mă topesc după divertismentul de calitate. Și nu exclud o viitoare colaborare cu vreun post tv care ar avea un format în care să mă simt bine și utilă și care să ne creeze o stare telespectatorilor și mie deopotrivă, care, bineînțeles, să facă și audiență și să se vândă bine, că să fie mulțumiți și proprietarii televiziunilor. Apoi, când simt că mă ajung din urma amintiri și mă mai apucă nostalgii, răspund invitațiilor unor colegi ai mei din media și-mi mai ostoiesc dorul de adrenalină directului.”, a declarat fosta moderatoare a emisiunii „De 3 x femeie”.