Mihai Aioani, despre momentul tensionat din derby-ul Dinamo – Rapid: „Am simțit că sunt împins din spate”. Ce spune despre lupta la play-off

. Elevii lui Marius Șumudică au obținut un punct pe Arena Națională și termină anul pe loc de play-out.

Mihai Aioani, moment tensionat în derby-ul cu Dinamo

La finalul remizei pe care Rapid a obținut-o pe terenul lui Dinamo, .

„Cred că rezultatul este echilibrat. Fiecare echipă a avut șansa ei să câștige și să marcheze. Din fericire, s-a terminat așa, fără să primim gol. Așa cum am mai spus, nu mi-am pierdut calitățile.

Știu ce pot, cât de bun sunt și cât de departe pot să ajung. Trebuie să continui să muncesc la fel de mult ca până acum, iar lucrurile bune vor veni.

La faza cu Selmani, am încercat să protejez mingea și am simțit că sunt împins din spate. Am crezut că a făcut-o intenționat și de aceea am fost puțin nervos, dar apoi mi-am cerut scuze”, a declarat Mihai Aioani, după Dinamo – Rapid 0-0.

Mihai Aioani, după Dinamo – Rapid 0-0: „Este un campionat foarte echilibrat”

Portarul giuleștenilor a vorbit și despre obiectivul de a ajunge în play-off și despre cantonamentul pe care Rapid îl va avea în pauza de iarnă.

„Drumul către play-off nu pare atât de simplu, deoarece este un campionat foarte echilibrat. Cu două victorii poți să fii sus, iar cu două înfrângeri ajungi în partea de jos a clasamentului.

Urmează două meciuri acasă și, dacă vom obține maximum de puncte, vom fi acolo sus. Am avut șansele și ocaziile noastre de a marca.

Deși au fost puține, trebuia să le transformăm. Este greu să câștigi pe terenul lui Dinamo. Sunt o echipă foarte bună, cu un joc solid. Trebuie să ne montăm și să muncim mult mai mult decât în cantonamentul precedent”, a mai declarat Mihai Aioani.

Claudiu Petrila, după Dinamo – Rapid 0-0: „Nu suntem mulțumiți”

După fluierul final, Claudiu Petrila a analizat jocul celor două formații și s-a declarat nemulțumit de poziția pe care o ocupă Rapid în clasament.

„Nu suntem mulțumiți, rămânem tot pe locul 8. Aveam nevoie de victorie ca să avem cu toții un Crăciun fericit, dar lupta continuă. A fost un derby, au fost nervi, fiecare echipă și-a dorit să câștige.

A fost un meci frumos, chiar dacă nu s-au marcat goluri, au fost multe ocazii. Până la urmă, am luat un punct și vom vedea ce vom face cu el. Meciul a fost destul de echilibrat.

Ne dorim să jucăm acest derby și în play-off. Ar fi frumos pentru toată lumea și, mai ales, pentru fani. Ne dorim să fie bine și să ne bucurăm de fotbal. În prima repriză am început mai avansat, apoi lupta s-a mutat undeva la mijlocul terenului.

E bine să gândim pozitiv. Mister ne-a urat un Crăciun cât mai fericit și un An Nou frumos. Mergem în cantonament și ne vom pregăti cât mai bine”, a declarat Claudiu Petrila, după Dinamo – Rapid 0-0.