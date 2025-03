Mihai Albu a fost cu un picior în groapă! Designerul povestește cum a supraviețuit celui mai critic moment profesional

Mihai Albu a trecut prin nenumărate cumpene de-a lungul ultimilor ani, de la decesul mamei sale până la boala de care a aflat că suferă, un cancer la prostată.

Mihai Albu, provocări dure din partea vieții în ultimii ani

Viața nu l-a provocat doar la nivel personal, ci și profesional. Într-un interviu oferit , a spus că atunci când a început pandemia de coronavirus a crezut că își va închide de tot afacerea.

a spus că a fost cu un picior în groapă din punct de vedere financiar, căci timp de câteva luni bune nimeni nu i-a trecut pragul magazinului.

Albu a dezvăluit, totodată, și cum a reușit să se redreseze în contextul pandemic. A avut o idee prin care și-a salvat afacerea! A scos o serie de pantofi de zi pe care i-a vândut online.

„Afacerea mea a fost aproape la pământ”

„Am încercat să lipsesc cât mai puțin, să fiu cât se poate cu mintea aici. Mi-a reușit în mare parte, dar câteva luni am condus prin telefon, dar din toamnă m-am întors la programul normal așa că totul e ok.

În pandemie, în primii doi ani, afacerea mea a fost aproape la pământ, am rezistat, eram bucuros că am ieșit din pandemie și firma e deschisă, că se vedea luminița de la capătul tunelului. N-a trecut mult vreme, a fost situația cu mama, fratele, boala, am avut niște ani destul de grei, la limită.

Au fost luni întregi când nu mi-a călcat nimeni pragul. Am avut doar vânzări online. Am cliente cărora le plăcea să li se ia măsurile, să își aleagă accesoriile… E un întreg procedeu când vine clientele la mine, iar asta a lipsit doi ani și ceva, a fost la pământ. Am avut, totuși, inspirația să creez o linie paralelă de sneakerși. Era o colecție-capsulă, număr limitat, așa am supraviețuit”, a povestit, printre altele, Mihai Albu, la postul de televiziune menționat.