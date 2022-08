Mihai Albu a împlinit 60 de ani! Cum l-a surprins fiica de ziua lui: “A fost cea mai mare bucurie”

Mihai Albu a împlinit o cifră rotundă: 60 de ani. De ziua lui a primit cel mai frumos cadou din partea fiicei pe care o are împreună cu Iulia Albu. Mikaela l-a sunat la prima oră a dimineții, i-a făcut urările de rigoare, iar pentru celebrul designerul de pantofi a fost cea mai mare bucurie. De-a lungul timpului, de ziua lui de naștere, Mihai Albu nu prea a dat petreceri, întrucât aniversarea lui este în plină vară, iar mulți dintre apropiați sunt plecați.

Mihai Albu, felicitat de fiica lui, Mikaela, la prima oră. Creatorul de pantofi a împlinit 60 de ani

De ziua lui de naștere, 9 august, Mihai Albu a mers la atelierul său, acolo unde își petrece aproape fiecare zi.

”Mă simt foarte bine. Sunt fericit! De ziua mea, m-a sunat fetița mea, la ora 8 dimineața, să îmi ureze La mulți ani! Pentru mine asta a fost cea mai mare bucurie. Acum sunt la atelier. Am foarte multă treabă. La mine așa este, pentru că ziua mea de naștere este vara, când toată lumea este plecată și nu prea puteai să organizezi nimic”, a declarat Mihai Albu, pentru FANATIK.

De ce nu își sărbătorește ziua de naștere designerul de pantofi

Celebrul designer de pantofi susține că de ziua lui nu are niciun plan special. Spune că nici în copilărie nu prea avea cu cine să petreacă.

”Nici anul acesta nu am făcut ceva special. Așa era și când am fost mic. Petreceam cu cine se nimerea. Fetița mea are 12 ani, va împlini și ea 13 ani pe data de 1 octombrie. Eu am împlinit 30 de un picior și alți 30 pe celălalt picior”, a declarat Mihai Albu, pentru FANATIK.

Mihai Albu își îngrijește singur mama de 95 de ani: ”Nu o duc la azil”

De ziua lui, Mihai Albu o să fie cu mama sa, cea de care are singur grijă, la fel cum și aceasta l-a crescut cu toată dragostea. Celebrul designer de pantofi a rămas orfan de tată de la vârsta de 16 ani și, de atunci, el a devenit o prioritate pentru mama sa care i-a acordat toată atenția. Acum, roata s-a întors, iar Mihai Albu are grijă de mama sa așa cum se cuvine. Îi gătește, o duce la doctor și nu se gândește nicio clipă să o interneze într-un cămin de bătrâni.

Consideră că cea care i-a dat viață trebuie să rămână lângă el până la sfârșitul vieții. Femeia, în vârstă de 95 de ani, are probleme de sănătate specifice vârstei.

Mama creatorului de pantofi a avut Covid-19 în toamna anului trecut, dar, din fericire, a făcut o formă ușoară și a trecut cu bine peste boală.

”Mama este la mine, nu o duc la azil. Prefer să am eu grijă de ea. Nu este foarte bine, are tensiunea mare. Încercăm tot felul de tratamente, de combinații de medicamente… Reține apă la picioare… Alteori sunt alte probleme specifice vârstei.

Dacă îmi este greu? Nu mă plâng! Tot ce pot să spun este că nu îmi este ușor, dar o îngrijesc și mă ocup de ea cu toată dragostea și cu tot sufletul. Așa cum și ea a avut grijă de mine și m-a crescut, toată viața ei. Acum a venit rândul meu.

Important este că mă descurc. Am învățat să gătesc, îi fac mâncare, o duc la doctor… Mama are 95 de ani. Ea m-a ținut în facultate și mi-a plătit meditațiile, tata a murit la 16 ani”, a mai declarat Mihai Albu, pentru FANATIK.

A fost căsătorit cu Iulia Albu și au un copil împreună

Mihai Albu a absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. pe designerul de pantofi. Odată cu anularea nunților și a altor evenimente, a început să scadă și numărul comenzilor de pantofi. Creatorul a făcut eforturi și s-a străduit să rămână pe piață, menținându-și afacerea pe picioare.

În viața personală, Mihai Albu a fost căsătorit cu Iulia Albu, în perioada 2009-2013, și au împreună o fetiță, Ioana Mikaela, în vârstă de 12 ani. și nu sunt în relațiile cele mai bune. Totuși, ei au semnat actele de divorț amiabil, în fața unui notar. Cei doi

Peste ani, Iulia Albu declara că și-a păstrat numele de familie, după divorț, pentru a avea același nume cu fiica ei, Mikaela. Vedeta a mai spus că cel care a vrut să divorțeze primul a fost chiar creatorul de pantofi.