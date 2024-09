Mihai Albu a topit verigheta Iuliei: ”Dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi”. Ce s-a ales de mașina și rochia de mireasă, după divorț. Exclusiv

Iulia și Mihai Albu au divorțat în urmă cu aproximativ 11 ani. Dar abia acum ies la iveală lucruri mai puțin știute despre cum s-a terminat această căsnicie. Ei bine, criticul de modă nu mai deține niciun obiect care să-i amintească despre nunta făcută cu tatăl fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu verigheta, rochia și pantofii săi de mireasă aflați numai din FANATIK.

Mihai Albu: „Verigheta ei am topit-o”

După divorț, Iulia Albu i-a înapoiat tatălui fiicei sale verigheta. Potrivit mărturisirilor făcute de designer în exclusivitate pentru FANATIK, el i-a pus în vedere că va trebui să facă acest lucru dacă se vor despărți.

ADVERTISEMENT

„Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț. Îi spusesem că dacă nu mai rămânem împreună, verigheta se înapoiază”, ne-a spus Mihai Albu.

și ce s-a ales de pantofii pe care-i făcuse pentru nuntă. În același timp, acesta a uitat complet ce s-a întâmplat cu rochia de mireasă, realizată de un celebru designer român. Tot Mihai Albu precizează că nu i-a făcut niciodată cadou vreo mașină, ci doar i-a luat una pe firmă, cu care să se deplaseze. Automobil pe care apoi l-a vândut pentru piese.

ADVERTISEMENT

„De pantofi nu mai știu nimic. De rochie habar nu am. Din ce-mi amintesc, pantofii au fost expuși câțiva ani după nuntă până s-au ponosit. Ori sunt prin magazie, ori prin atelierele pe care le-am schimbat. Rochia parcă Rita Mureșan i-a făcut-o, ca și ținuta mamei mele.

Mașina nu a fost niciodată a ei, ci a firmei, pe care a folosit-o ea. Am luat-o special ca să o conducă, dar nu i-am luat-o ei special. La un moment dat s-a vândut la piese de schimb cred, pentru că era în ultimul hal”, a declarat Mihai Albu pentru FANATIK.



ADVERTISEMENT

Mihai Albu i-a făcut reclamații fostei soții la Autoritatea Tutelară

Designerului nu-i convine, se pare, sub nicio formă faptul că fiica sa locuiește cu mama ei, dar și cu Mike, . Mihai Albu și-a reclamat fosta soție la Autoritatea Tutelară, iar aceasta a fost monitorizată timp de un an și jumătate.

„Acum patru-cinci ani, am cerut monitorizare la Autoritatea Tutelară, timp de un an de zile și jumătate. S-a ținut cât de cât. Dar n-au luat nicio măsură. Acum a crescut fata. Am sesizat doar că nu se respectă programul cu Mika.

ADVERTISEMENT

Anul acesta a stat doar trei zile la mine, în vacanță, iar vara trecută deloc. Niciodată n-am luat-o în afara programului. Eu n-am solicitat asta, ci doar să respecte programul. Ideea era că atunci când își dorește, s-o lase să vină oricând la mine. Eu vorbesc cu copilul să ne vedem, ea îmi zice ok, dar întâi să vorbească cu mami. Iar apoi nu mai vine”, a adăugat acesta.

În același timp, Mihai Albu nu neagă informația deținută de FANATIK, potrivit căreia acesta s-a supărat rău după ce și-a auzit fiica spunându-i „bunică” mamei lui Mike:

„Chestiunile sunt mult mai grave. E floare la ureche faza că m-am supărat că am auzit fata spunându-i bunică mamei lui. Nu vreau s-o ținem din scandal în scandal”, ne-a mai spus Mihai Albu.



Planurile lui Mihai Albu după ce a învins cancerul. Bat clopotele de nuntă!

Altfel, Mihai Albu a primit astăzi rezultatul analizelor pe care le face din trei în trei luni. Vindecat de cancer la prostată, designerul are planuri mari de viitor cu actuala sa iubită, de profesie medic chirug.

„Chiar astăzi mi-au ieșit analizele de trei luni și sunt super ok. N-am avut nevoie de psiholog. Am trecut peste boală mai ușor având-o pe iubita mea lângă mine. Au fost trei luni de chin până-n operație. Sigur că m-am speriat tare. Dar am urmat protocolul medicilor și am făcut ce trebuie. Analiza de sânge pentru prostată a ieșit în parametrii normali.

Avem de gând să facem nunta. Sunt aproape doi ani, de nici un an ne-am mutat împreună”, ne-a mai spus acesta.

Mihai Albu a fost operat în acest an de cancer la prostată, iar de atunci toate analizele pe care le repetă i-au ieșit în parametrii normali. El și-a refăcut viața în urmă cu doi ani, când a cunoscut-o pe actuala sa parteneră.