Mihai Albu ajunge din nou pe mâna medicilor. Care mai este starea de sănătate a creatorului de pantofi: „Ea dictează pașii următori”. Exclusiv

Mihai Albu va ajunge din nou, luna aceasta pe mâna medicilor pentru noi investigații. În primăvara anului 2024 acesta a fost diagnosticat cu cancer, iar de atunci a dus o luptă continuă cu boala incurabilă. Care mai este starea de sănătate a creatorului de pantofi?

Mihai Albu, din nou pe mâna medicilor

Alături de noua lui parteneră de viață, care este medic, . În acest an de când a aflat că viața lui atârnă de un fir de ață, creatorul a suferit o intervenție chirurgicală și numeroase tratamente, nu tocmai plăcute.

ADVERTISEMENT

În premieră, pentru FANATIK, Mihai ne dezvăluie care mai este starea lui de sănătate. De asemenea, ne mărturisește că în doar câteva zile va merge la o nouă serie de investigații pentru a se asigura că boala nu a recidivat.

„Luna aceasta va trebui să mai fac analiza aceea care se repetă la fiecare trei luni. Sper să iasă și luna aceasta bine.

ADVERTISEMENT

În principiu, nu mai am chiar nicio restricție. Atâta doar. Trebuie să fac acea analiză și ea dictează pașii următori, dacă este cazul. Sper să nu mai fie vreodată.”, a spus Mihai Albu, cu oprimism în glas.

„Mikaela va fi și ea prezentă. Am vorbit”

Pentru că viața trebuie să-și urmeze cursul, chiar și în momentele de cumpănă, Mihai Albu și partenera lui, Elena Nechifor, au continuat pregătirile pentru nuntă. În vara aceasta, creatorul de pantofi și aleasa inimii lor vor spune cel mai important ”da”, în fața familiilor și al prietenilor. La marele evenimiment va lua parte, evident și fiica lui din relația cu Iulia Albu.

ADVERTISEMENT

„Sunt în pregătiri de nuntă. Anul acesta ar trebui să aibă loc. Nu e stabilită exact data, dar anul acesta, sigur. Da, va fi în familie, cu prietenii, dar nu neapărat ne-am gândit că e restrâns. Vor participa toți cei apropiați, rudele.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce înseamnă nuntă mare, eu vreau doar să fie o nuntă pe placul nostru. Vor fi sigur peste 60-70 de persoane. Am mulți prieteni, chiar colegi de generală, de liceu și de facultate. Prieteni apropiați. Mikaela va fi și ea prezentă. Am vorbit. Își dorește să vină, da.”, a mai declarat Mihai Albu, pentru FANATIK.

Creatorul de pantofi nu s-a oprit din muncă nicio secundă, chiar dacă a avut și alte preocupări. Nici diagnosticul crunt nu i-a stat în cale, din contră, l-a mobilizat și mai mult pentru .

„Am în lucru colecția nouă. Aștept să o lansez acum în aprilie. Lucrez la ea, sunt mulțumit de ce a ieșit până acum.”, a dezvăluit Mihai Albu.

Mihai Albu: „Contează doar ce spune fiica mea”

În urmă cu doar câteva zile Mihai Albu a oferit, în premieră, pentru FANATIK, .

„Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva. Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește.

Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”, zis Mihai, despre despărțirea dintre Iulia Albu și Mike.