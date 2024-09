Mihai Albu, declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după ce s-a operat de cancer

Mihai Albu, declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după ce s-a operat de . Cunoscutul designer de pantofi a suferit în urmă cu câteva luni bune o intervenție pentru rezecţia de prostată şi de ganglioni.

Mihai Albu, dezvăluiri despre condiția medicală în care se află în prezent. Care e starea sa după ce a fost diagnosticat cu cancer

Mihai Albu, despre condiția medicală în care se află în prezent. Care e starea sa după ce a fost diagnosticat cu cancer. Anunțul a venit ca un trăsnet pentru că în perioada respectivă trecuse prin mai multe greutăți.

În momentul de față, vedeta are o stare de sănătate mai bună și speră că lucrurile intră pe făgașul normal. Merge periodic la control pentru a vedea cum se simte pentru că nu vrea să urmeze tratamente agresive.

„Sunt ok acum. Zilele acestea trebuie să fac niște analize. Sper să iasă bine, să nu trebuiască să urmez vreun tratament oncologic. Sper din tot sufletul! Acum sunt ok, chiar am avut o vară frumoasă, plină.

Am avut și concediu, am și lucrat. Am revenit de ceva vreme la serviciu și merge totul foarte bine. Mă obișnuiesc cu gândul acesta că din trei în trei luni trebuie să fac o anumită analiză.

Dacă nu va ieși cum trebuie, va trebui să urmez un tratament destul de agresiv. Sper să nu se ajungă acolo”, a dezvăluit în urmă cu puțină vreme Mihai Albu pentru publicația .

Ce sfat are Mihai Albu pentru oameni

Mihai Albu a trecut prin momente dificile în ultimul an. Experiențele sale l-au făcut mai puternic și l-au adus și în fața unor lecții valoroase pe care vrea să le împărtășească cu toată lumea. Îi sfătuiește pe toți să meargă periodic la analize.

Designerul de pantofi îi încurajează pe bărbații de peste 50 de ani să nu ezite să consulte un doctor la momentul potrivit. E foarte important să nu se neglijeze pentru că pot apărea probleme serioase, cum ar fi bolile incurabile.

„Orice boală, oricât de gravă ar fi, dacă este descoperită la timp datorită tehnologiei și avansării medicinei în general, pot fi tratate și să se asigure o viață normală. Analizele periodice, făcute la timp, pot salva viața. Aceasta ar fi pilda pe care aș putea să o dau.

O lecție pe care am învățat-o. Eu mi-am făcut aceste analize la timp și se pare că am prins un moment favorabil, când boala nu este extinsă atât de tare, deci încă s-a mai putut face ceva”, a mai spus Mihai Albu, pentru aceeași sursă.