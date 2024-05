Mihai Albu, încercat de tragedii cumplite! I-a murit mama, fratele, iar apoi a aflat că are cancer: ”Fetița mea suferă”! Declarații exclusive

Mihai Albu, a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, care este starea lui de sănătate și cum a reacționat fiica lui și a Iuliei în momentul în care a anunțat că are cancer.

Mihai Albu, șir de tragedii în ultimul an

Mihai Albu pare să treacă printr-o serie de tragedii în ultimul an. Celebrul creator de modă a avut ghinionul să își piardă, în ultima perioadă, și mama, și fratele. Iar pe când suferea după cei doi, designerul a aflat că este bolnav de cancer.

„A fost depistată boala în urma unui control de rutină. Nu am avut niciun simptom, a fost totul normal. Mă așteptam poate să am analize deformate la altele, glicemie, săruri sau altceva, dar nu mă așteptam la asta. A venit ca un trăsnet oarecum. A urmat un protocol. Medicii au spus că trebuie să fac un RMN, cu substanță de contrast, după care s-a văzut că este ceva nefiresc acolo și ar trebui să fac puncție. M-au deschis și au luat mostră de acolo, au făcut biopsie și a reieșit că este un cancer în gradul 6.

Am început alte examinări și teste, imagistice și de contrast. S-a făcut CT, toate au confirmat cancerul. Atunci a trebuit să mă duc la operație. S-a făcut o programare destul de repede și s-au extirpat prostata și ganglionii din jur. Operația a fost acum vreo trei săptămâni. Eu am aflat la începutul lunii februarie, exact când a murit fratele meu…

Acum opt luni a murit mama, acum trei luni fratele meu și cam în același timp am aflat și rezultatul și am început toate procedurile. A fost o operație foarte complexă. Chiar acum vreo 3-4 zile am aflat rezultatul biopsiei și s-a aflat că era un cancer mai agresiv decât s-a crezut inițial, dar există și o veste bună, ganglionii nu sunt încă invadați, asta e bine”, ne-a spus, în exclusivitate, Mihai Albu.

Mihai Albu are de așteptat șase săptămâni să afle dacă operația a avut efect

Mihai Albu, după ce a ieșit din operație, a aflat că trebuie să aștepte o perioadă destul de lungă să vadă dacă s-a vindecat. În cazul în care operație este o reușită totală, designerul scapă de chinuitoarele tratamente oncologice. În caz contrar, el va fi nevoit să suporte chimioterapia și radioterapia, specifice unor asemenea boli.

”Trebuie să mai aștept trei săptămâni să repet testul PSA și dacă valoarea PSA-ului va fi mai mică sau egală cu 0,2 atunci trebuie doar monitorizare, în caz contrar e nevoie de un program oncologic, chimioterapie, radioterapie, ce vor decide medicii.

Am luat vreo zece zile antibiotic, fac în fiecare zi o injecție, un anticoagulant, să nu plece vreun cheag de sânge pe undeva. Trebuie să treacă șase săptămâni să vedem evoluția”, ne-a mai spus Mihai Albu.

”Nu știu ce m-aș fi făcut fără ea”

În altă ordine de idei, a recunoscut celebrul creator de modă, alături de el au fost toți cei apropiați. În primul rând, iubita lui, medic de profesie, dar specializat în cardiologie. Dar și Iulia Albu. Iar cea care suferă cel mai mult este fetița sa, Micaela.

”Mi-a fost aproape partenera mea, care este și ea medic, dar cardiolog. Mi-a fost aproape clipă de clipă, m-a sfătuit, a avut competență că e pe domeniul chirurgical, a știut să interpreteze analizele și m-a îngrijit. Nu știu ce m-aș fi făcut fără ea, dacă aș fi fost singur. Ar fi fost crunt, nici nu vreau să mă gândesc.

Acum cinci zile, înaintea Paștelui, a fost fetița mea la mine și după Înviere, că a petrecut sfintele sărbători cu mine, i-am spus de chestia asta și i-a spus și mamei sale. M-a sunat și mi-a urat sănătate. Fetița mea suferă foarte tare.

Eu am evitat să-i spun, pentru că ea are acum examen de treaptă, e clasa a opta, are admitere acum la liceu și n-am vrut să o încarc cu gânduri, pentru că are atât de mult de învățat. Până la urmă a trebuit să îi spun că nu se poate ascunde așa ceva”, ne-a mai spus, .

Designerul explică de ce a anunțat că e bolnav

, pentru FANATIK, și de ce a anunțat că este bolnav de cancer. Și susține creatorul de modă, principalul motiv este legat de dorința lui de a-i ajuta pe cei din jur. Și de a trage un semnal de alarmă pentru bărbații care nu își fac analizele la timp.

”Scopul postării mele a avut ca scop, că deja se aflase, a trebuit să dau explicații și am vrut să se știe ca un fel de sfat către bărbați să facă acest test o dată la șase luni. Bărbații care trec de 50 de ani trebuie neapărat să facă acest test. Dacă e descoperit din pripă, șansele de supraviețuire sunt foarte mari.

Aș vrea să fie o pildă pentru toată lumea. Simptomele aici apar mai târziu, cu sângerări, dureri… La mine a fost din pripă, nu am avut niciun fel de simptom. Acuma și oboseala putea fi de la orice altceva, nu de la afecțiunea asta.

Am început munca la atelier săptămâna asta după Paște. Nu mai am nici sondă urinară, așa că am grad mai mare de mobilitate. Sigur, sunt slăbit, merg greu, mai am niște dureri, dar pe zi ce trece sunt mai bine”, a mai spus Mihai Albu, pentru FANATIK.