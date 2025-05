Mihai Albu, însurătoare cu ghinion? Detalii din culisele nunții: Un naș n-a ajuns la cununie din cauza lui Bogdan Peșchir, celălalt a făcut accident

Mihai Albu s-a însurat cu Elena Nechifor, femeia care îi ocupă inima, alături de care se simte, și nu doar de astăzi, 23 mai, cel mai fericit bărbat din lume.

Mihai Albu a depus actele pentru însurătoare într-o zi de marți, 13… Au început să apară deja ghinioanele? Ce au pățit doi dintre nașii designerului

Evenimentul a fost planificat din timp, iar înscrierea pentru starea civilă a avut loc într-o zi de marți, 13. Mulți ar putea spune că nu va fi cu prea mare noroc cea de-a doua căsătorie a lui Mihai Albu, iar unele semne au început deja să apară încă de când creatorul de pantofi și-a ales nașii, dar, așa cum mai spune o vorbă din popor, tot ”răul” e spre bine!

Dincolo de peripețiile absolut firești care pot apărea în astfel de cazuri, trebuie subliniat un lucru de la bun început: pe Mihai Albu nu l-am mai văzut atât de fericit de ani buni. Designerul chiar a răgușit de la cât de mult s-a implicat, declarându-ne că a vorbit foarte mult în ultimele zile ca să se facă extrem de clar cu privire la pretențiile sale. A pus la punct fiecare detaliu, iar acum se declară mândru de tot ce a ieșit.

Mihai Albu a rămas fără voce înainte de nuntă: „Probabil am vorbit prea mult”

„Am fost emoționat, într-adevăr. Am făcut și pasul acesta, sunt încântat. Mă scuzați, dar mi-am pierdut și vocea (n. red.: râde). Pur și simplu, am răgușit în ultimele zile, care au fost destul de stresante, cu organizarea nunții și probabil am vorbit prea mult.

În ultimele zile, am pus toate lucrurile la punct, minut de minut. E destul de dificil. Toate detaliile am vrut să le pun la punct. Sunt o groază de mici momente care dacă nu sunt echilibrate ar putea să distrugă un eveniment. Am dat telefoane, am stat de vorbă, asta am făcut în ultimele 2-3 zile încontinuu, dar acum totul e în ordine”, a declarat Mihai Albu, pentru FANATIK.

ne-a făcut o dezvăluire interesantă despre nașii aleși. Unul dintre ei este avocatul lui Cristian Sârbu, care a ajuns în atenția publică în ultimele luni deoarece îl reprezintă în instanță pe Bogdan Peșchir în dosarul finanțării ilegale a campaniei lui Călin Georgescu. Avocat vechi și extrem de cunoscut în lumea vedetelor, Sârbu n-a putut fi prezent la cununia civilă de vineri. Dar asta nu e tot. Ceilalți nași la care s-a gândit Mihai vor lipsi de la cununia religioasă care va avea loc sâmbătă, 24 mai, deoarece a intervenit o situație ceva mai neplăcută în viața lor.

Cristian Sârbu, avocatul lui Bogdan Peșchir, n-a putut ajunge la starea civilă. Cei care trebuiau să fie inițial nași vor lipsi de la nuntă: „A suferit un accident”

„Inițial, trebuiau să fie două perechi de nași, dar o pereche, în sfârșit, a suferit un accident, unul dintre nași, și nu vor participa. La cununia civilă au fost martori doamna Mihaela Borcea și Sorin Rap, iar la cununia religioasă vor fi domnul Sârbu și soția lui, Andreea”, ne-a spus Mihai Albu.

„Nu am putut fi prezent la cununie, a fost doar nevastă-mea. Eu acum mă întorc de la Brașov, că am avut proces cu Bogdan Peșchir, cu banii, cu toate alea. Mâine suntem și la biserică, și la petrecere. Azi m-a reprezentat doar nevastă-mea. Eu sunt divorțat, sunt căsătorit a doua oară, ce sfaturi să dau? (n. red.: râde) Trebuie să caște bine ochii, să vadă mai bine. Prima oară se poate să greșești, dar a doua oară nu se mai poate. A doua oară ce să mai invoci? Nu prea sunt în măsură să dau sfaturi, știi? Mâine la biserică, la 17, iar la 19 este petrecerea”, a declarat nașul Cristian Sârbu, pentru FANATIK.

Mihai Albu nu va avea o nuntă tradițională. Ce va lipsi de la petrecere

În continuare, Mihai Albu ne-a oferit câteva amănunte despre nunta cu Elena Nechifor. Ne-a zis că nu este o nuntă tradițională și că nu are mari artiști invitați să cânte. A gândit totul pentru ca oamenii să se bucure de socializare, fapt pentru care lipsesc atât obiceiurile pe care unii le respectă cu sfințenie, dar și recitalurile îndelungate.

„Surpriza e că nu e o nuntă tradițională, e o nuntă atipică, să-i spun așa. Avem diverse momente, dar va fi o nuntă în care toată lumea să se simtă bine, fără prea multe programe artistice, multă socializare, suntem între noi, vin foarte mulți prieteni, foști colegi de generală, de liceu, colegi din facultate, prieteni apropiați, rude. Din partea soției vin mulți medici.

Va fi o nuntă ceva mai discretă. Am repetat un pic și pentru dansul mirilor, cât s-a putut, cât să nu mă fac de râs. Soția a ales melodia, nu mai știu ce melodie e. Acum pot să îi zic soția (n. red.: râde și e extrem de mândru că o poate numi așa pe Elena Nechifor). Meniul este făcut și ales de soția mea, făcut în colaborare cu cei de la Athenee Palace”, ne-a relatat Mihai Albu.

Mikaela se înțelege foarte bine cu soția lui Mihai și fiica acesteia

La marea petrecere care va avea loc mâine va fi, din nou, prezentă, fiica lui, , care va purta, ca și la cununia civilă, o ținută semnată de ambii părinți. Mihai ne-a mărturisit că este foarte încântat de faptul că fata lui se înțelege cu fiica soției sale, dar și cu mireasa.

„Încălțămintea și geanta Mikaelei au fost creați de mine, rochia de mama ei. Mi-a zis că se bucură pentru mine, este cu mine și acum. Am ținut foarte strânsă legătura în ultima vreme. Chiar ne-am pregătit împreună în ultima vreme pentru evenimentul acesta. Se înțelege foarte bine cu soția mea, se înțelege bine și cu fiica ei, e o armonie. Va fi și la petrecere Mikaela, bineînțeles că va fi cu altă ținută. Rochia va fi tot o creație de-ale mamei ei, iar plicul (n. red.: geantă tip plic) și încălțămintea făcute de mine. Fosta soție nu va participa”, ne-a mai spus Mihai Albu.

În final, a dezvăluit și de ce nu va merge prea curând în luna de miere. Partenera lui, de profesie medic cardiovascular, are destul de multă treabă de luni încolo: „Soția mea, fiind implicată în tot felul de proiecte, mai ales că operează aproape încontinuu… A avut o săptămână de concediu pentru pregătirile de nuntă, dar de luni revine la serviciu, căci are multe gărzi, multe operații pe care chiar le-a amânat. Nu o să avem luna de miere imediat, dar în vară, când va avea și concediu, da”.