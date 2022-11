Mihai Albu, onomastică cu mama și iubita! Designerul nu exclude nunta: ”Important este să faci o familie”

Mihai Albu, celebrul designer de pantofi, petrecere astăzi, 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil, alături de două dintre cele mai importante femei din viața lui. Mama creatorului de modă, de care se ocupă exclusiv, dar și de noua parteneră de viață cu care nu exclude o posibilă căsătorie.

Mihai Albu, discuții despre nuntă și copil cu noua iubită

, și, au ajuns numai după câteva luni la discuții și planuri de nuntă. Deși, atât Mihai Albu, cât și noua iubită sunt părinții unor fete, asta nu exclude posibilitatea de a face un copil împreună.

ADVERTISEMENT

Și că a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK că va fi o dublă petrecere în weekend, când Mikaela va veni la el. Mici surprize vor fi puse la punct în cel mai mic detaliu, asta pentru că deja are lista de dorințe ale frumoasei fetițe.

Creatorul de modă: ”Îmi ajunge prezența fizică”

– Cum petreceți de Mihail și Gavril?

Nu fac neapărat party, dar de obicei petrec cu colegii mei, cei care lucrează la brand-ul meu. Și seara cu mama mea și cu iubita mea. Nu fac mare petrecere azi (n.r. 8 noiembrie) s-ar putea să fac ceva sâmbăta.

ADVERTISEMENT

– Ați precizați că veți fi cu mama dumneavoastră și cu iubita. V-ați mutat împreună?

Nu, nu! Nu încă! E mai complicat un pic! Dar, ne vedem zilnic! Nu locuiește nici măcar în apropiere. Dar, ne facem cumva drum.

– Este prima aniversare pe care o petreceți împreună?

Da, este prima aniversare împreună. Eu nu-mi fac mari planuri. Ziua mea a fost în august, acum este doar ziua numelui. Dar, nu știu… să vedem! În principiu nu neapărat mă aștept la ceva. Îmi ajunge prezența fizică. Se nimerește de data asta în cursul săptămânii, fiecare are serviciu, ea are chiar un serviciu foarte complicat și ne vom putem vedea destul de târziu.

ADVERTISEMENT

Nu exclude nunta, deși a trecut cu greu peste o căsnicie eșuată

– Au trecut câțiva ani de când n-ați mai vorbit despre o parteneră.

Da, nu prea am vorbit! Deocamdată suntem de câteva luni împreună, ne înțelegem foarte bine. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Asta cu planurile, vin de la sine, cumva. Să sperăm că totul va merge bine. Eu am încredere.

– Vă mai vedeți vreodată la altar?



Eu nu am spus niciodată, nu! Vom vedea cum evoluează lucrurile și sigur că da, de ce nu, dar nu ăsta e scopul. Important este să faci o familie să fie, nu știu, liniște, înțelegere, respect. Asta cu mersul la altar, vom vedea dacă se va pune problema, când, cum.

ADVERTISEMENT

Mama și fiica, mai presus de noua parteneră din viața lui Mihai Albu

– Cum vă veți descurca și cu mama, având în vedere că dumneavoastră vă ocupați zilnic de îngrijirea ei?

ADVERTISEMENT

Asta cu mama într-adevăr necesită îngrijire, supraveghere continuă. Eu am un ajutor care vine și stă cu mama cât lipsesc eu la serviciu, dar seara și weekend-urile devin mai complicate. Am mai avut o ieșire într-un weekend, atunci a trebuit să rog persoana care mă ajută, să stea și sâmbătă și duminică cu ea. Toate se fac cu planificări! Există niște responsabilități și pentru asta trebuie luate măsuri din timp, întotdeauna.

– Referitor la fiica dumneavoastră, vă veți întâlni?

Este în cursul săptămânii şi nu reuşim, dar probabil ne vedem în weekendul viitor. Bineînțeles ne vom suna. Ne vom ura toate cele bune, dar la telefon. Ea are școală.

Petrecere la dublu pentru Mihai Albu și fiica, Mikaela

– Veţi sărbători la dublu în weekend?

Sigur că da, doar este şi ziua ei! Va fi o dublă petrecere în familie.

I-ați pregătit un cadou sau își dorește ceva anume?

Îşi dorește destule de multe! Acum să vedem ce o să-i pregătim pentru sâmbătă, dacă va veni! Cu multă plăcere o să-i pregătesc ceva.

– Îşi doreşte piese vestimentare?

De toate! Sunt discutate din timp, nu neapărat se așteaptă o ocazie pentru a i le oferi. Dar, dacă va veni va primi ce are nevoie.

”La 13 ani nu-i ok să faci ce vrei pe internet”

– Am văzut că postează pe instagram şi este atentă la ţinutele alese…

Bine, acum acel cont de instagram nu este ținut de ea, nici nu știu dacă are acces la el. E ținut de mama ei. Mama ei postează și scrie ce crede ea. Imaginile sunt alese, studiate. Are cont de instagram, dar nu este administrat de ea, şi este bine să fie așa pentru că la 13 ani nu-i ok să faci ce vrei pe internet. Şi atunci e bine că e supravegheată și e filtrat totul.

– Reuşiţi să vorbiţi zilnic cu Mikaela?

Sigur că da, ţinem legătura. Dar școala, e școală, teme. Noi avem în program weekend-urile! Şi în weekend-urile în care se poate, atunci ne vedem și încercăm să rezolvăm cât mai multe. Să avem timp şi de noi, de citit, de teme și de tot ce trebuie.

Fiica lui Mihai Albu calcă pe urmele celebrul designer de pantofi

– Ce vă place să faceți împreună când vă întâlniți în weekend?

Să desenăm! Ne place mult! Probabil cultivat de când era mică, dar cred că se ocupă și mama ei din câte mi-am dat seama. Îi dau sfaturi pertinente. Eu am la bază desenul, am absolvit arhitectura și normal că stăpânesc foarte bine desenul. Ce știu, îi transmit.

– Temele abordate au legătură cu moda?

Nu, nu! De toate! Eu încerc să-i transmit reguli. Regulile sunt foarte importante în desen. Nu trebuie lăsată mâna să facă ce vrea pe hârtie. Trebuie coordonat totul în funcție de gândire, filtrat în minte și după aceea așternut pe hârtie. Regulile sunt foarte importante. Trebuie să studieze proporțiile, axele.

– A început să creioneze și pantofi?

Da, în trecut îi plăcea să desene încălțăminte, dar acum desenează de toate. Sperăm că-i va plăcea şi ce fac eu, dar, sigur eu o să o susțin în orice își va alege și dacă îmi va cere sprijinul cu drag.

Mihai Albu, cu gânduri la un nou copil

-Vă mai gândiți poate să deveniți tată și să mai faceți un moștenitor?

Este un subiect pe care nu l-am discutat. O să vedem. Trebuie gândit totul! La vârsta mea nu se mai face ce vrea bunul Dumnezeu. Am şi eu fetiţa mea, are şi ea fetiţa ei. Am discutat așa în mare, dar o să vedem cum se vor așeza în timp.

– Ziua aceasta vă găsește împlinit și în familie, diferit faţă de anii din urmă care au fost mai zgomotoşi din punct de vedere emoțional?



Ce a fost, a fost, contează ce va fi. Eu aștept să apară şi înțelepciunea! Am spus tot. Atât doar!