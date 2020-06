Mihai Albu, scandal monstru cu fosta soție. A avut nevoie de ajutorul poliției pentru a-și vedea fetița

Chiar dacă au trecut ani buni de când și-au spus adio și au luat-o pe drumuri separate, Mihai Albu și fosta soție nu au reușit nici până astăzi să îngroape securea războiului. Ba chiar sunt în centrul unui nou scandal care a lăsat mască întreaga lume a showbiz-ului, după ce cunoscutul creator de modă s-a văzut nevoit să apeleze la ajutorul poliției pentru a-și vedea fetița.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta a descris cu lux de amănunte întregul incident, precizând că are martori care pot confirma, dacă va fi nevoie, toate afirmațiile sale. Totodată, Mihai Albu anunță că va lua toate măsurile legale împotriva femeii care până nu demult îi era parteneră de viață.

De altfel avocata sa lucrează deja la plângerea penală pe care urmează să o depună pentru „nerespectarea repetată a Hotărârii Judecătorești privind programul de vizită cu Mikaela”. Cu toate acestea, designerul continuă să spere că Iulia Albu va înțelege „măcar în ultimul ceas” că fiica lor are cel mai mult de suferit din cauza unei astfel de atitudini.

Mihai Albu a mers cu poliția la casa fostei soții și o amenință cu plângere penală

„Pentru corecta informare și din cauza faptului că la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor apărea reacții, am ales să fac următoarele precizări. Nu mi-aș fi dorit să ajung în situația în care sunt obligat să recurg la organele penale competente prin formularea unei plângeri penale împotriva mamei fiicei mele pentru nerespectarea repetată a Hotărârii Judecătorești privind programul meu de vizită cu Mikaela.

Avocata mea are în lucru această plângere penală și sper ca măcar în ultimul ceas mama Mikaelei să realizeze că prima persoană care are de suferit prin această atitudine este chiar fiica noastră. O Hotărâre Judecătorească trebuie respectată și nu in ultimul rând, interesul superior al minorului”, a scris Mihai Albu pe contul personal de Facebook.

Pe de altă parte, Iulia Albu susține că nu i-a interzis niciodată fostului soț să o vadă pe Mikaela. Cât despre scandalul cu poliția, controversata creatoare de modă a declarat că nu se afla la domiciliu în momentul respectiv.

Mihai Albu își îngrijește mama de 92 de ani

De când s-a despărțit de fosta soție, Mihai Albu locuiește alături de mama sa și încearcă, pe cât posibil, să o ajute să treacă mai ușor peste problemele de sănătate cu care aceasta se confruntă la cei 92 de ani împliniți în urmă cu ceva timp. De altfel, designerul nu a ezitat să recunoască de fiecare dată când a avut ocazia că Zenaida este persoana care, grație optimismului său debordant, îl ajută să depășească orice obstacol.

„Mama este bolnavă, viața ei atârnă de un fir de ață. Are 92 de ani, anul trecut a căzut în casa și și-a rupt colul femural, a suferit trei intervenții chirurgicale, trebuia să-i dea cineva să mănânce și să o îngrijească cu absolut totul. Eu am grijă exclusiv de mama și mereu am avut.

Mama stă cu mine în casă. Și ea a avut grijă de mine o viață întreagă. Acum merge cu cadrul, acum poate să mănânce singură, îi pregătesc micul dejun și prânzul, apoi ea poate să și le încălzească, îi las porții precise, să nu ridice oale grele. Plus medicația”, a dezvăluit Mihai Albu într-un interviu acordat recent.

