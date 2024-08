Mihai Albu, viața după cancer. Ce trebuie designerul să facă toată viața: ”Nu știu dacă am scăpat”

În luna mai Mihai Albu anunța o veste tristă. Era speriat după ce a aflat un diagnostic crunt: că are cancer de prostată. Ajuns la 61 de ani, parcă totul s-a prăbușit atunci pentru cunoscutul designer de pantofi al vedetelor a auzit verdictul medicilor.

Mihai Albu a scăpat de citostatice

La trei luni după ce medicii i-au dat vestea deloc plăcută, Mihai Albu se simte bine acum și privește cu încredere spre viitor.

Este monitorizat și în urma rezultatului unei analize importante pe care a făcut-o acum o lună, totul este în grafic așa că . Designerul se gândea cu groază cum va face față acestei proceduri și era destul de îngrijorat. Se simte norocos acum și a dicutat cu FANATIK despre acest lucru.

În prezent, Mihai Albu nu mai urmează niciun tratament dar . Deocamdată, se află în concediu și are grijă de el cum știe mai bine.

Mihai Albu: “Toată viața trebuie să repet analiza o dată la 3 luni”

FANATIK: Cum vă simțiți acum, țineți boala sub control? Au ieșit bune analizele?

Mihai Albu: Sunt ok, sunt în concediu până pe 19 august. Ultima analiză pe care am făcut-o acum o lună a ieșit bine, e în parametri normali. Nu am de unde să știu dacă am scăpat dar trebuie ținut sub control. Dacă analiza este bună, nu trebuie să fac chimioterapie sau alt tratament.

Ați scăpat cumva de emoții!

Analiza ar trebui repetată o dată la fiecare trei luni de acum înainte, toată viața. Am speranța că o să iasă bine de acum încolo. Dacă rezultatele nu sunt în grafic, va trebui urmat un anumit tratament. Nu mă pricep mai departe.

Nici la alimentație nu trebuie să aveți grijă? Vi s-a recomandat un regim special?

Uite că nu. Tot întreb și eu dacă trebuie să mănânc mai bio. Dar ce am eu, cancerul acesta de prostată, nu are legătură cu alimentația.

Designerul a fost în concediu, împreună cu fiica lui

Acum sunteți în concediu, vă puteți odihni puțin!

Da, am două săptămâni de concediu, abia ce am intrat în vacanță, de săptămâna trecută. Am fost deja vreo 3 zile în Moldova, cu partenera mea și fetița ei dar și cu fetița mea, Mikaela. Acum am revenit în București și o să vedem ce mai e de făcut. În principiu vrem să mai plecăm dar nu avem ceva concret stabilit acum.

Cu Iulia sunteți ok acum în ceea ce o privește pe Mikaela?

Mikaela a susținut examenul de capacitate, a fost bine, s-a repartizat la un liceu foarte bun, totul este ok. E clasa a 9-a, o să vedem mai departe ce va urma.

Ce vă doriți pentru fiica dumnevoastră de acum încolo?

În primul rând să fie sănătoasă, să învețe bine, să fie armonie în viața ei.

Mihai Albu a aflat că are cancer în ziua în care fratele lui a murit

La începutul lunii mai, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali.

Vestea a primit-o într-un moment extrem de dificil al vieții sale, chiar în ziua în care fratele lui a murit. Și acesta suferea de cancer și se afla sub tratament cu radioterapie, însă a murit din cauza unui infarct. Cu cinci luni înainte, și mama fraților Albu decedase.

Mihai Albu a continuat să-și păstreze optimismul și să spere că va reuși să se întoarcă în atelierul de creație, acolo unde se simte cel mai bine. Acest lucru s-a întâmplat mai devreme decât se aștepta, însă chiar și așa, designerul va trebui să se obișnuiască cu ideea că boala ar putea recidiva.