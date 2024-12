este în prezent la Farul Constanța, dar fundașul central a avut ocazia să îmbrace și tricoul celor de la FCSB pentru doi ani și jumătate. Acesta a povestit într-un interviu pentru cum a decurs și ce anume l-a nemulțumit la finanțatorul echipei.

Mihai Bălașa, dezvăluiri despre perioada petrecută la FCSB. Ce l-a nemulțumit în privința lui Gigi Becali: „Te pune într-o situație urâtă”

În ianuarie 2017, Mihai Bălașa era transferat de la AS Roma la FCSB pentru suma de 500.000 de euro. Fundașul central care a ajuns să joace și pentru echipa națională a evoluat doi ani și jumătate la actuala campioană a României.

ADVERTISEMENT

Acesta a evoluat alături de gruparea roș-albastră în preliminariile UEFA Champions League și a marcat un gol de senzație într-un meci cu Viktoria Plzen, când a executat fabulos o lovitură liberă, direct în vinclu.

Actualul fundaș al celor de la Farul Constanța a vorbit despre venirea la FCSB, despre discuțiile pe care le-a avut cu Gigi Becali, dar și despre felul în care acesta își critică jucătorii după o prestație mai slabă.

ADVERTISEMENT

„Până la urmă am venit din Serie B la o echipă cu nume, care se lupta la câștigarea campionatului și juca în cupele europene. Am vorbit cu MM Stoica, el m-a vrut prima oară și i-a spus lui Reghe despre mine. Abia spre finalul negocierilor am vorbit și cu nea Gigi.

Mi-a zis că vrea să vin acolo și că are încredere în mine. În rest, nu prea am interacționat, mai venea din când în când pe la echipă. Nu am apucat să-l cunosc bine, dar este de apreciat pentru ceea ce face pentru fotbalul românesc, chiar dacă iese și cu criticile.

ADVERTISEMENT

Nu neapărat pentru tine, personal, dar te pune într-o situație urâtă față de cei care te cunosc. Dacă ar fi fost doar de față cu ceilalți jucători, nu era o problemă. Dar, la televizor, este altceva.

În plus, cred că acest lucru lucrează în subconștientul tău, ai o oarecare teamă să nu greșești. Dar asta se întâmplă doar dacă te critică 4-5 meciuri la rând, nu o dată la 10 etape. Și antrenorul face același lucru dacă greșești meci de meci, dar te ceartă la ședință, nu la televizor, să vadă o țară întreagă”, a declarat Mihai Bălașa.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Mihai Bălașa la FCSB:

78 de meciuri jucate și un gol marcat

Cu toate că a jucat pentru calificarea în grupele UEFA Champions League cu FCSB, Bălașa nu a câștigat nici măcar un trofeu cu campioana din SuperLiga. El are în palmares trei Cupe ale României și trei Supercupe, cucerite cu Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Craiova.