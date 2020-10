Mihai Bălașa, ironii cu Dinamo înainte de derby: ”Nu e cel mai greu meci”

Fundașul echipei Universitatea Craiova, Mihai Bălașa, a ironizat-o pe Dinamo București înaintea meciului direct.

Oltenii visează la titlu, așa cum a anunțat și antrenorul Cristiano Bergodi, și nu se gândes decât la victorie împotriva ”câinilor”.

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a șaptea, se va disputa duminică, 18 octombrie, de la 21:30, pe Arena Națională, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Dinamo, ironizată de Mihai Bălașa

În conferința de presă premergătoare întâlnirii, fundașul Mihai Bălașa a ironizat-o pe Dinamo: ”Nu este cel mai greu meci din acest campionat. Au fost și alte meciuri grele, sunt formații care s-au închis și ne-au pus probleme, dar și cu Dinamo va fi greu”.

”Au și alți jucători importanți, nu numai cel care a fost la City, nu trebuie să îi acordăm mai multă atenție decât celorlalți. Am avut un început foarte bun de campionat, chiar dacă sunt persoane care zic că am jucat cu echipe slabe, am avut probleme și anul trecut cu ele. Cu echipele mici se câștigă campionatul, a fost greu, dar am ieșit cu brio”, a declarat jucătorul oltenilor.

”Ne așteaptă o deplasare foarte grea, o echipă cu jucători foarte valoroși. Îi întâlnim după o perioadă în care nu au avut rezultatele pe care și le-au dorit, dar noi mergem încrezători și sperăm să luăm cele trei puncte.

Sperăm să facem șapte victorii din șapte. Nu contează cine arbitrează. Rămâne un derby acest meci, nu contează locul din campionat, suntem două formații de tradiție”, a mai spus Mihai Bălașa.

Tehnicianul Cristiano Bergodi are probleme cu regula U21 înainte de meciul cu Dinamo București , iar italianul trebuie să găsească soluții până la ora derby-ului. FANATIK a aflat că primul nume care se va regăsi printre titulari este cel al lui Ștefan Baiaram, iar în linia de mijloc va fi folosit Vladimir Screciu, deși acesta nu se afla în planurile antrenorului.

Atacantul echipei Universitatea Craiova, Elvir Koljic, va reveni pe teren mai repede decât s-a preconizat inițial. În primă instanță s-a vorbit de o pauză cuprinsă între șase și opt luni, însă oficialii din Bănie au anunțat că bosniacul este așteptat să revină la sfârșitul lunii ianuarie 2021.

