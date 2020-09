Mihai Bendeac, așa cum nu l-ai mai văzut niciodată! Actorul a fost naș de botez

Chiar dacă este mereu cu zâmbetul pe buze și îi place să adauge un strop de umor în orice situație, când vine vorba de lucruri serioase, Mihai Bendeac se comportă ca atare. De curând, îndrăgitul actor i s-a propus să fie nașul de botez al băiețelului unui cuplu de prieteni și nu s-a dat în lături de la nimic pentru a-și duce la îndeplinire acest rol deosebit.

Așa se face că, în ciuda emoțiilor normale într-un astfel de moment, și-a luat inima în dinți și a mers într-un suflet la biserică pentru a-și boteza finuțul. Unde mai pui că fanii din mediul online nu au fost nici ei uitați.

Asta pentru că juratul show-ului iUmor a postat câteva fotografii superbe, făcându-i astfel părtași la fericitul eveniment. Cum era de așteptat, admiratorii au înroșit imediat butonul like și i-au transmis felicitări nașului, mândru nevoie mare de noua sa ipostază.

Mihai Bendeac, în culmea fericirii. A fost naș de botez

Cât despre micuț, se pare că părinții au decis ca acesta să poarte numele „Mihai”, ceea ce pe naș nu poate decât să îl bucure. Ba chiar a promis că îi va fi mereu aproape de acum înainte și îl va susține din toate punctele de vedere.

Cine știe, poate că fericitul eveniment l-a emoționat atât de tare încât să se gândească serios la căsătorie. Nu ne rămâne decât să așteptăm și să sperăm că în cele din urmă va renunța la burlăcie. Nu de alta, dar știm cu toții că admiratoarele roiesc în jurul lui.

Se însoară Mihai Bendeac? Mesajul care face ca imaginația fanilor să zburde

„Într-o pauză de filmare, acum câteva zile, în joacă, am făcut o cerere în căsătorie unei colege de platou. Răspunsul a fost „Da”. Lucrurile s-ar fi oprit acolo dacă domnişoara în cauză nu mi-ar fi spus: „Oricum, cine te crede pe tine?..”

Apoi, am spus: „Nu mă face să-mi pun ambiţia! Ce? Crezi că nu pot?” Ea: „Eh, hai s-o vedem şi p-asta!” Fraţilor, până la urmă ce am de pierdut? Şi-aşa n-o să fiu însurat vreodată.

Uite, mă gândesc foarte serios să mă căsătoresc pentru fix o săptămână. Cu contract prenupţial. Să zic şi eu la bătrâneţe că am făcut-o şi p-asta.

Viaţa e făcută din momente de nebunie, nu? Şi, în afară de asta, mi-am dat cuvântul”, a scris Mihai Bendeac în urmă cu ceva timp, pe contul personal de Facebook.