Mihai Bendeac, dezvăluire incredibilă. Cu ce artist celebru a fost la un pas să se ia la bătaie. Totul a fost filmat: „Cred că e singurul schelet din dulapul meu”

Pe măsură ce se se aproprie data lansării filmului său, Mihai Bendeac a acceptat să apară mai mult în public. Ba chiar a dezvăluit și un episod necunoscut din viața lui. Cu a ajuns în punctul în care aproape s-a luat la bătaie cu Carla’s Dreams.

De la ce a pornit scandalul dintre Mihai Bendeac și Carla’s Dreams

Recent, Mihai Bendeac a acceptat să apară în podcastul lui Gojira. Motivul principal a fost care se va lansa în curând. Însă, a discutat și despre alte subiecte, precum viitoarele sale proiecte și

Totodată, a vorbit despre un episod necunoscut din viața sa. În urmă cu câțiva ani, a participat la o emisiune online a lui Carla’s Dreams, dar nu a fost o simplă discuție. Din contră, situația a degenerat rapid, a dezvăluit Mihai Bendeac.

„Nu știe nimeni despre treaba asta. Sper să nu creez vreun scandal. La un moment, Carla’s Dreams a făcut un podcast. De fapt, era un soi de emisiune. Filmările erau pe data de 1 aprilie, nu mai știu anul, cred că 2018, ceva de genul ăsta.

M-am dus și era o chestie suprarealistă. Am ajuns într-un loc în care el era cu o barbă lungă, machiat, cu păr mare în cap. Era și Alex Coteț, care era un fel de asistent al lui, avea o chestie, apăsa pe niște butoane. A început o discuție și, de la un punct încolo, am început să bem mult de tot”, a dezvăluit Mihai Bendeac

S-a consumat mult alcool la filmări

După ce a consumat o cantitatea însemnată de alcool, Mihai Bendeac a fost la un pas să se ia la bătaie cu Carla’s Dreams, după ce în scenă și-a făcut apariția și o femeie care a început să toarne pe ea băutură.

Actorul nu este deloc mândru de cele întâmplate, mai ales că toată scena încă există pe o înregistrare video. Numește episodul „scheletul său din dulap”, dar și cel mai lucru pe care l-a trăit.

„După aia, mai am niște flash-uri. Eu nu prea beau ziua. Am băut atât de mult încât următorul flash pe care îl am este că…era o masă lungă, noi beam și, la un moment dat, a venit o gagică. Gagica respectivă mi-a băgat piciorul în gura și a început să-și toarne whisky pe ea și eu beam. Atunci, am fost aproape să mă iau la bătaie cu Carla’s Dreams, pentru că el nu înțelegea că…

Eu, și dacă se discută despre bani într-un context, mă ridic și plec. Am niște nevoi foarte reduse și nu pot să mă gândesc în această paradigmă. Îți dau cuvântul meu de onoare. (…) Există filmarea. Ăla cred că e singurul schelet din dulapul meu. Este cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a mai spus Mihai Bendeac.