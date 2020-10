Mihai Bendeac, distracție ca la 18 ani: ”Vă rog frumos să nu faceți ca mine”

Pentru imaginea mea, această poză este o sinucidere. Dar, pentru viața mea, pentru ficatul meu, pentru mine ca om, este un etern “reminder”. Așa arăt după un weekend de vacanță. Cu puține ore dormite în 3 zile, îmbibat de alcool și depravare, cu cearcăne, mahmureală, dureri de cap, de stomac, amețeli. Vă rog să nu faceți ca mine. Da! La 37 de ani e bine dacă ai un echilibru. Să-mi fie rușine pentru viața pe care o duc. 🤔 #gucci #ampushastagcuguccicaasaavrutpul ##timisoara #da #nu #devinabsurd

