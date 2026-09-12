ADVERTISEMENT

În timpul partidei Csikszereda – Dinamo, scor 1-3, organizatorii gazdelor au decis să-i șicaneze pe dinamoviști într-un mod inexplicabil. Astfel, la masa presei au fost trimiși mai mulți stewarzi. Aceștia au avut ceva de împărțit cu mai mulți oficiali dinamoviști care stăteau acolo.

Mihai Bendeac, reacție dură după scandalul de la Csikszereda – Dinamo. Ce a putut să spună

Conform în incident a fost implicat și Andrei Bendeac, fratele actorului Mihai Bendeac. Andrei Bendeac este analist video la Dinamo și se afla la masa presei alături de Joao Bagao (secundul lui Campos) și Iulian Militaru, la rândul său analist video. Toți urmăreau partida pe laptopuri și făceau analiza meciului în timp real, însă au fost rugați să plece de acolo, fără explicații.

ADVERTISEMENT

Conform sursei citate, oficialii grupării din Miercurea Ciuc i-ar fi anunțat pe analiști că nu au voie să stea la masa presei pentru că nu fac parte din presa sportiva. Mai mult, gazdele ar fi susținut că prezența dinamoviștilor acolo ar fi incitat suporterii aflați în zona respectivă.

, astfel că situația a fost aproape să degenereze. Spiritele au fost și mai încinse în momentul în care un steward l-a tras de mână pe unul dintre oficialii dinamoviști.

ADVERTISEMENT

Oficialii lui Csikszereda i-au șicanat pe oficialii lui Dinamo aflați la masa presei

A intervenit Bogdan Alecu, ofițerul de presă al lui Dinamo, care le-a explicat oficialilor lui Csikszereda că analiștii video ai echipei stau mereu la masa presei, pentru că acolo au condiții precum prize pentru laptopuri și acces la internet.

ADVERTISEMENT

, cu promisiunea că acolo vor avea parte e condițiile necesare. Acest lucru s-a dovedit a fi fals, astfel că cei trei s-au întors la masa presei în repriza secundă. Nici acum nu s-au terminat șicanele, pentru că cei de la Csikszereda au decis să le oprească internetul.

ADVERTISEMENT

Informația a ajuns rapid la urechile lui Mihai Bendeac, astfel că celebrul actor a avut o reacție nervoasă în mediul online. Bendeac a distribuit videoclipul cu incidentul pe pagina sa oficială de Instagram, cu mesajul: „Dacă eram acolo cu frate-meu, își căutau ăia și acum dinții pe jos”.