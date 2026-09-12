Sport

Scandal la Csikszereda – Dinamo! Mihai Bendeac, mesaj violent după ce fratele său a fost luat la țintă de stewarzi: „Dacă eram acolo…”

Mihai Bendeac a avut o reacție violentă după ce fratele său a fost „persecutat” de forțele de ordine de la Miercurea Ciuc în Csikszereda – Dinamo 1-3. Actorul mărturisește că ar fi avut o reacție violentă dacă era acolo.
Flaviu Popa
12.09.2026 | 10:00
Scandal la Csikszereda Dinamo Mihai Bendeac mesaj violent dupa ce fratele sau a fost luat la tinta de stewarzi Daca eram acolo
ULTIMA ORĂ
Fratele lui Mendeac, probleme la masa presei
ADVERTISEMENT

În timpul partidei Csikszereda – Dinamo, scor 1-3, organizatorii gazdelor au decis să-i șicaneze pe dinamoviști într-un mod inexplicabil. Astfel, la masa presei au fost trimiși mai mulți stewarzi. Aceștia au avut ceva de împărțit cu mai mulți oficiali dinamoviști care stăteau acolo.

Mihai Bendeac, reacție dură după scandalul de la Csikszereda – Dinamo. Ce a putut să spună

Conform Golazo.ro, în incident a fost implicat și Andrei Bendeac, fratele actorului Mihai Bendeac. Andrei Bendeac este analist video la Dinamo și se afla la masa presei alături de Joao Bagao (secundul lui Campos) și Iulian Militaru, la rândul său analist video. Toți urmăreau partida pe laptopuri și făceau analiza meciului în timp real, însă au fost rugați să plece de acolo, fără explicații.

ADVERTISEMENT

Conform sursei citate, oficialii grupării din Miercurea Ciuc i-ar fi anunțat pe analiști că nu au voie să stea la masa presei pentru că nu fac parte din presa sportiva. Mai mult, gazdele ar fi susținut că prezența dinamoviștilor acolo ar fi incitat suporterii aflați în zona respectivă.

La masa presei ar fi luat loc mai mulți suporteri ai lui Csikszereda cu fulare, astfel că situația a fost aproape să degenereze. Spiritele au fost și mai încinse în momentul în care un steward l-a tras de mână pe unul dintre oficialii dinamoviști.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

Oficialii lui Csikszereda i-au șicanat pe oficialii lui Dinamo aflați la masa presei

A intervenit Bogdan Alecu, ofițerul de presă al lui Dinamo, care le-a explicat oficialilor lui Csikszereda că analiștii video ai echipei stau mereu la masa presei, pentru că acolo au condiții precum prize pentru laptopuri și acces la internet.

ADVERTISEMENT
Biserica lui Gigi Becali a
Digisport.ro
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"

Într-un final, dinamoviștii au fost convinși să plece în altă zonă, cu promisiunea că acolo vor avea parte e condițiile necesare. Acest lucru s-a dovedit a fi fals, astfel că cei trei s-au întors la masa presei în repriza secundă. Nici acum nu s-au terminat șicanele, pentru că cei de la Csikszereda au decis să le oprească internetul.

ADVERTISEMENT

Informația a ajuns rapid la urechile lui Mihai Bendeac, astfel că celebrul actor a avut o reacție nervoasă în mediul online. Bendeac a distribuit videoclipul cu incidentul pe pagina sa oficială de Instagram, cu mesajul: „Dacă eram acolo cu frate-meu, își căutau ăia și acum dinții pe jos”.

Mihai Bendeac, furios după meciul lui Dinamo
Mihai Bendeac, furios după meciul lui Dinamo
Pep Guardiola, ofertat de fosta echipă a lui Denis Drăguș! Ce salariu i-au...
Fanatik
Pep Guardiola, ofertat de fosta echipă a lui Denis Drăguș! Ce salariu i-au pregătit turcii
Americanii au lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru ținuta de la US Open. Detaliile...
Fanatik
Americanii au lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru ținuta de la US Open. Detaliile ascunse în îmbrăcămintea purtată pe teren
Liga 2, live video etapa 7. CSM Reșița – FC Bacău, cel mai...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 7. CSM Reșița – FC Bacău, cel mai tare duel al rundei. Meciuri accesibile pentru Poli și Slatina
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Uluitor! Ce a pățit Gigi Becali într-un magazin din străinătate după ce a...
iamsport.ro
Uluitor! Ce a pățit Gigi Becali într-un magazin din străinătate după ce a scos două bancnote de 500 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!